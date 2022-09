Qual será o próximo passo para os jogos de criptografia? Visão geral da SOFTSWISS sobre o primeiro semestre

GZIRA, Malta, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/-- A expansão da criptografia continua a abranger todas as áreas de entretenimento, incluindo o dinâmico setor de iGaming. Sendo sensível às tendências de alta tecnologia, o jogo on-line está passando por um novo estágio, onde uma comunidade criptográfica de jogadores e operadores está se formando. A SOFTSWISS, provedora líder de software para projetos de iGaming, divulga a última análise de seus dados de criptomoedas para o primeiro semestre de 2022.

iGaming state of crypto H1 2022 by SOFTSWISS The bit picture: total bets growth The overview of fiat & crypto bets

Os dados apresentados no relatório da empresa refletem o estado da criptografia no primeiro semestre de 2022, em comparação com o mesmo período do ano passado. Eles se baseiam nos resultados dos produtos mais exigidos da empresa: a Plataforma de Cassino SOFTSWISS e o Agregador de Jogos SOFTSWISS.

Apostas totais: como o mercado está crescendo?

Antes de observar as tendências de criptografia, é importante analisar primeiramente o estado geral do mercado de iGaming. Indicadores como o Total Bet Sum demonstram claramente o desenvolvimento do setor. Os dados da SOFTSWISS confirmam que o interesse em iGaming está aumentando continuamente a cada ano. A soma de todas as apostas indica um aumento de 46,4% em comparação com o primeiro semestre de 2021. Em comparação com o mesmo período em 2020, esse número aumentou quase 247%.

Quando as apostas em criptomoedas passarão a moedas fiduciárias?

Isso se torna uma questão lógica ao se observar o crescimento dinâmico da criptografia analisando-se a fiat e as criptomoedas para apostas. Com 34,8% do volume total de apostas no primeiro semestre deste ano, as moedas digitais continuam a aumentar sua participação em relação ao total de todas as apostas feitas. O número aumentou 5 p.p. em comparação com os dados coletados há um ano.

Ao mesmo tempo, analisando a proporção de diferentes moedas nos dois primeiros trimestres de 2022, a criptografia perdeu 2,37 p.p. em sua participação. Parece ser uma tendência de curto prazo, apesar do crescimento geral.

"Esse leve declínio durante o segundo trimestre não deve afetar a tendência geral de aumento da participação das criptomoedas no volume total de apostas. Temos observado um crescimento estável há vários anos, o que contribui para o desenvolvimento dos jogos de criptografia. Uma comunidade de criptografia está crescendo entre os jogadores. Os interesses desse público agora influenciam amplamente o crescimento de todo o setor. As operadoras que atendem às necessidades desta comunidade ganham uma vantagem competitiva e se tornam líderes de mercado", comentou Vitali Matsukevich, diretor de operações da SOFTSWISS.

Quais moedas digitais estão alcançando a Bitcoin?

Não é uma surpresa que a Bitcoin ainda continue sendo a moeda digital mais popular do setor de iGaming – 71,2% no primeiro semestre de 2022. No entanto, há uma tendência aparente no crescimento do Etherium, com seu aumento de 7 p.p. durante o primeiro semestre de 2022. Agora, o Etherium detém quase 15% da participação. Os top três do ranking ainda é fechado pelo Litecoin, que também demonstra crescimento de 2,15 p.p.

Bitcoin (BTC) 71,2% Ethereum (ETC) 14,7% Litecoin (LTH) 6,15%

A lista completa das principais criptomoedas está disponível no relatório SOFTSWISS.

O próximo passo do jogo de criptografia. Qual será?

Apesar de um ligeiro declínio nas apostas de criptografia no segundo trimestre de 2022, o quadro geral demonstra que as criptomoedas ainda estão penetrando mais profundamente no setor de iGaming, bem como em outras áreas de entretenimento. No entanto, a regulamentação dos mercados em todo o mundo e a diversificação das criptomoedas provavelmente terão um impacto significativo no desenvolvimento do iGaming nos próximos anos.

"Uma regulamentação mais rigorosa das operações de criptografia certamente terá um impacto na velocidade de desenvolvimento desta área de negócios. Entretanto, o enorme potencial dos projetos de criptografia e, consequentemente, o interesse dos principais representantes do setor desempenharão um papel decisivo. Observaremos um crescimento ainda maior neste nicho combinado com uma nova abordagem não padronizada para a gamificação do processo de jogo com novidades como NFT e tokens", concluiu Vitali MatsUkevich, diretor de operações da SOFTSWISS.

Sobre a SOFTSWISS

A SOFTSWISS é uma empresa internacional de iGaming que fornece soluções de software certificadas para gerenciar operações de jogos. A empresa detém uma série de licenças de jogos e oferece soluções de software iGaming de loja única. Em 2013, a SOFTSWISS foi a primeira do mundo a apresentar uma solução de cassino on-line otimizada para bitcoins.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895587/SOFTSWISS_iGaming.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895585/SOFTSWISS_bit_picture.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1895586/SOFTSWISS_overview.jp

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1556004/SOFTSWISS_Logo.jpg

FONTE SOFTSWISS

SOURCE SOFTSWISS