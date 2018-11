Qualcomm Technologies, Inc. partage sa plateforme logicielle DIRBS en vue de combattre la contrefaçon et les vols de dispositifs mobiles

SAN DIEGO, November 12, 2018 /PRNewswire/ --

Cette plateforme permet de garantir la sécurité des écosystèmes mobiles dans le monde entier

Qualcomm Technologies, Inc., filiale de Qualcomm Incorporated (NASDAQ : QCOM), a annoncé aujourd'hui avoir partagé sa plateforme d'identification, d'enregistrement et de blocage des appareils mobiles (DIRBS) sous forme de logiciel Open source à téléchargement gratuit.

La plateforme DIRBS, basée sur un serveur partagé par Qualcomm Technologies, peut être utilisée pour identifier tout cas de contrefaçon, d'illégalité et de vol d'appareils mobiles dans un pays donné. La plateforme DIRBS aidera les organismes réglementaires à classer les appareils mobiles (AM) et à générer des listes basées sur l'International Mobile Equipment Identity (IMEI) destinées à classer les AM concernés en trois catégories : envoi de notifications des cas de contrefaçon, application d'une amnistie dans tel ou tel cas et blocage de tel ou tel AM. La plateforme logicielle DIRBS a été déployée avec succès au Pakistan, et il est prévu de procéder à un grand nombre de déploiements au cours des prochains mois.

« Selon une récente étude de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle publiée en février 2017, les dispositifs contrefaits constituent un problème considérable à l'échelle mondiale et sont à l'origine de pertes financières subies par les « véritables » fabricants dont le montant total annuel est estimé à environ 45,3 milliards d'EUR », affirme Mohammad Raheel Kamal, Senior Director, Application des droits de propriété intellectuelle, Qualcomm Incorporated. « Le partage de la solution DIRBS de la même façon que s'il s'agissait d'un logiciel Open Source à téléchargement gratuit permettra au secteur de la téléphonie mobile de mettre rapidement en œuvre cette technologie puissante, afin de combattre le fléau des contrefaçons et de résoudre les problèmes connexes dans le monde entier. »

« Qualcomm s'engage à enrichir l'écosystème mobile, notamment en aidant les organismes de réglementation à répondre à leurs propres besoins de sécurité associée aux appareils mobiles », déclare John Han, SVP de Qualcomm Incorporated et GM de Qualcomm Technology Licensing. « Nous sommes ravis de partager la plateforme DIRBS pour aider les organismes de réglementation dans leur travail de prévention de la prolifération des appareils mobiles contrefaits, volés ou dont l'utilisation est illégale, quelle qu'en soit la raison. »

La plateforme DIRBS, basée sur un serveur, sera hébergée sur le site Web du logiciel Open source Github, et pourra être gratuitement téléchargée et utilisée par toute partie intéressée.

Vous trouverez davantage d'informations sur notre site Web à l'adresse suivante : http://www.qualcomm.com/company/ecosystem/counterfeit-stolen-devices.

