Quali s'appuie sur la relation avec AWS

La plateforme Quali CloudShell ajoute des garde-fous de gouvernance Amazon EKS, la mise en œuvre des meilleures pratiques et de nouvelles options de facilité d'achat pour AWS.

AUSTIN, Texas, 16 février 2021 /PRNewswire/ -- Quali, à l'origine de la plateforme Infrastructure Automation at ScaleTM, a annoncé aujourd'hui avoir considérablement amélioré la capacité de CloudShell Colony à définir, déployer et gérer les environnements d'application en s'appuyant sur Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), de nouvelles capacités qui aident les développeurs d'Amazon EKS à se concentrer davantage sur le codage des applications.

La plateforme unique d'automatisation sur le cloud de Quali offre cette solution qui permet de gagner du temps, en donnant aux développeurs d'Amazon EKS plus de liberté que jamais pour se concentrer sur la création d'excellents logiciels, plutôt que de consacrer du temps à la configuration de l'infrastructure.

« L'adoption par les entreprises de Kubernetes en général, et d'Amazon EKS en particulier, a atteint un point d'inflexion critique », a déclaré Edan Evantal, chef de produit chez Quali. « Alors que nos clients cherchent à étendre leur utilisation d'Amazon EKS à travers de multiples projets de développement et tout au long du cycle de développement, ils comptent sur Colony pour leur fournir des garde-fous de gouvernance et assurer la mise en œuvre de leurs meilleures pratiques. »

L'approche unique de CloudShell Colony pour modéliser les applications et les utiliser ensuite comme éléments de base réutilisables ajoute des niveaux de service de qualité professionnelle en plus d'Amazon EKS. Pour les projets basés sur Amazon EKS, les équipes de développement et d'applications utilisent CloudShell Colony comme plateforme d'automatisation sur le cloud pour définir et déployer des environnements couvrant tous les aspects du cycle de vie du développement logiciel, du développement à la production.

En plus des garde-fous de gouvernance d'Amazon EKS, Quali a également annoncé un nouvel atelier de modernisation et de nouvelles remises pour les entreprises. Quali a annoncé le mois dernier un nouveau financement de 54 millions de dollars pour alimenter l'innovation, élargir encore plus sa base clients, développer de nouveaux partenariats, renforcer sa position de leader sur le marché et agrandir l'équipe de Quali.

Nouvel atelier de modernisation AWS de CloudShell Colony

Les clients d'AWS qui souhaitent en savoir plus sur les capacités d'automatisation de CloudShell Colony ont désormais la possibilité de les découvrir directement lors de l'atelier de modernisation AWS. À leur propre rythme, les utilisateurs suivent des cours autodidactes sur des sujets destinés à accroître la productivité des développeurs grâce à des intégrations en libre-service et prêtes pour DevOps, et à gérer et fournir une meilleure visibilité des coûts du cloud grâce à l'automatisation.

Nouvelles options d'acquisition via des offres privées de l'AWS Marketplace/EDP (Enterprise Discount Pricing)

La facilité d'utilisation de Quali va au-delà de sa plateforme intuitive CloudShell et de ses options de formation utiles. Les clients de l'AWS Marketplace peuvent également s'approvisionner auprès de Quali en utilisant les offres privées de l'AWS Marketplace/EDP. Une option d'essai gratuit de CloudShell est également disponible.

À propos de Quali

Basée à Austin, au Texas, Quali a créé la plate-forme leader Infrastructure Automation at Scale. Des entreprises du Global 2000 et des innovateurs du monde entier font confiance à la plate-forme CloudShell primée de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité de l'ingénierie, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.quali.com/ et suivez Quali sur Twitter et LinkedIn.

