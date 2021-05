Quali und BEACON RED kündigen Partnerschaft für innovative Cyber-Lösung für die Länder des Golf-Kooperationsrates an

Vereinbarung liefert fortschrittliche Cyber-Technologie und Dienstleistungen für Regierungen, Militär und kritische Infrastruktur

AUSTIN, Texas, 25. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Quali , das Unternehmen Infrastructure Automation at Scale™, und BEACON RED , ein Unternehmen der EDGE Group, das Lösungen zur Bewältigung komplexer nationaler Sicherheitsbedrohungen anbietet, sind eine Partnerschaft eingegangen, um Cybersicherheit und Dienstleistungen für Regierungen, das Militär und kritische Infrastrukturprojekte in den sechs Ländern des Golf-Kooperationsrates (GKR) anzubieten. Im Rahmen dieser Partnerschaft werden BEACON RED und Quali eine gemeinsame Lösung bereitstellen, die es den Kunden im GKR-Raum ermöglicht, komplexe Cyber-Range- und Interoperabilitäts-Testszenarien einzurichten, die den Cybersecurity-Support für kritische Einsätze und das Management von gesicherten Umgebungen stärken.

Durch die Nutzung der CloudShell-Infrastruktur-Automatisierungsplattform von Quali als Teil der Lösung kann BEACON RED erweiterte Sicherheitslösungen anbieten, die es den Kunden folgendes ermöglichen:

Schnelle Erstellung und Replikation komplexer Umgebungen mit einer Mischung aus virtueller und physischer Infrastruktur, die nach den Compliance- und Governance-Standards des Kunden aufgebaut sind

mit einer Mischung aus virtueller und physischer Infrastruktur, die nach den Compliance- und Governance-Standards des Kunden aufgebaut sind Entwerfen und Bereitstellen von robusten Cyber-Range-Szenarien , nach Bedarf bereitgestellt und verwendet

, nach Bedarf bereitgestellt und verwendet Schaffen Sie sichere, konforme Umgebungen zum Testen und Validieren neuer Lösungen

„BEACON RED und Quali sind bestrebt, GKR-Kunden dabei zu helfen, sowohl Flexibilität als auch Skalierbarkeit in ihrer Cybersicherheit zu erreichen", sagte Mauricio De Almeida, CEO von BEACON RED. „Als Experte für Cybersecurity und Intelligence weiß BEACON RED, dass asymmetrische Bedrohungen, insbesondere für die unternehmenskritische physische und IT-Infrastruktur von Nationen, unkonventionelle Lösungen erfordern.

„Durch die Integration der Quali CloudShell in unser Angebot kann das, was sonst Tage oder Wochen für die Konfiguration gebraucht hätte, jetzt mit einem Knopfdruck geschehen", so De Almeida weiter. „Gemeinsam werden wir unsere Mission zum Schutz unserer Kunden im Bereich der nationalen Sicherheit vor immer komplexeren und zerstörerischen Cyberangriffen weiter ausbauen. Unser Fokus wird darauf liegen, Cyberangriffe zu verhindern, zu stören und ihnen zu widerstehen, um die Fähigkeit unserer Kunden zur Aufrechterhaltung der betrieblichen Resilienz zu erhöhen."

„Sowohl Quali als auch BEACON RED glauben an IT-Auswahl und Service-Flexibilität, so dass der Kunde die richtige Umgebung für seine Bedürfnisse wählen kann", sagt John Klemm, Quali Executive Vice President und Cybersecurity Practice Owner. „Unsere Technologien sind gut auf die Cybersecurity-Mission abgestimmt, um unseren gemeinsamen Kunden sichere Entscheidungen zu ermöglichen, und die integrierten IT-Infrastruktur-Governance-Funktionen von Quali stellen sicher, dass die Kunden die Risiken in allen Umgebungen verwalten können. Diese Vereinbarung wird uns helfen, unser außergewöhnliches Wachstum gemeinsam fortzusetzen."

Darüber hinaus haben Kunden im Nahen Osten nun Zugang zu den Quali-Produkten durch das Implementierungsteam von BEACON RED, das sichere und unterstützte Infrastrukturimplementierungen anbietet, um aktuellen Bedrohungen wie Cyberattacken und Remote-Arbeitsbedingungen, die Umgebungen anfälliger für Schwachstellen machen, zu begegnen. BEACON RED beschäftigt außerdem einen der profiliertesten Experten für Cybersicherheit in der Region, der die Quali-Software für Anwendungsfälle im Bereich Cyber-Range und Interoperabilität einsetzen kann.

Bitte bleiben Sie dran für weitere gemeinsame Ankündigungen auf unserem kommenden ISS-MEA Event in Dubai, 28.-30. Juni, 2021.

Informationen zu Qualih

Quali hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas, und bietet die führende Plattform für Infrastructure Automation at Scale™. Global-2000-Unternehmen und Innovatoren auf der ganzen Welt verlassen sich auf die preisgekrönte CloudShell-Plattform von Quali, um Self-Service- und On-Demand-Automatisierungslösungen zu erstellen, die die technische Produktivität steigern, die Cloud-Kosten senken und die Nutzung der Infrastruktur optimieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.quali.com und folgen Sie Quali auf Twitter (@QualiSystems) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/qualisystems).

Informationen zu BEACON RED

BEACON RED, ein Unternehmen der EDGE Group, ist ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiges Verteidigungsunternehmen, das sich mit komplexen nationalen Sicherheitsbedrohungen beschäftigt. Wir sind innovativ und brechen konventionelle Denkweisen auf, indem wir Führungskräften im Bereich der nationalen Sicherheit helfen, die Menschen, Prozesse und Technologien zu entwickeln, die die Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen sicherstellen.

