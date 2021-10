Qualitest fait son entrée en Europe continentale avec l'acquisition de Telexiom

Cette acquisition élargit les capacités de Qualitest et lui donne une base solide en Allemagne, qui, avec près de €41 milliards, est le plus grand marché informatique d'Europe et celui qui connaît la plus forte croissance

LONDRES, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Qualitest (https://qualitestgroup.com), le leader mondial de l'ingénierie de la qualité alimentée par l'IA, annonce aujourd'hui l'acquisition de telexiom GmbH, un spécialiste du conseil et des services informatiques basé à Cologne. Il s'agit de la quatrième acquisition stratégique de Qualitest en 2021 et elle donne à l'entreprise une base solide en Allemagne, le marché informatique le plus important et à la croissance la plus rapide d'Europe avec près de €41 milliards.

Cette acquisition permet non seulement d'étendre l'empreinte géographique de Qualitest sur le marché DACH, mais aussi de disposer de capacités étendues en matière d'ingénierie numérique et de cybersécurité. Telexiom ajoute une base de clients impressionnante, y compris un certain nombre d'entreprises Fortune 100, et établit une position forte en Europe continentale avec cinq sites en Allemagne. Grâce à cette acquisition, Qualitest ajoutera les 224 employés de telexiom à ses rangs, ainsi qu'une équipe de direction de haut niveau ayant fait ses preuves dans la région DACH.

Fondée en 2008, telexiom offre une large gamme de services et de solutions professionnelles de conseil en informatique, avec des compétences clés dans les domaines de l'ingénierie de la qualité, de la sécurité informatique, du développement de logiciels et de la gestion de projets. L'accord élargit les services de Qualitest au-delà de l'assurance qualité pour soutenir les clients tout au long de leur parcours d'assurance numérique. En outre, l'opération de telexiom à Cologne est le fer de lance de l'entrée de Qualitest en Allemagne et dans la région DACH, élargissant ainsi la portée mondiale de l'entreprise.

« L'équipe de direction de telexiom a fait un travail remarquable pour développer l'entreprise. Nous sommes impatients de renforcer les activités de nos clients », a déclaré Anbu Muppidathi, Président et PDG (désigné) de Qualitest. « Qualitest et telexiom ont un engagement commun envers les clients et les employés. L'union de nos deux entreprises accélère la réalisation des aspirations de Qualitest à devenir le fournisseur de services d'ingénierie numérique de confiance. »

« Le dévouement de telexiom à la confiance des clients et à l'excellence de la prestation s'aligne bien sur la vision de Qualitest. Nous sommes ravis d'étendre nos services à l'échelle mondiale avec Qualitest et nous considérons qu'ils sont le partenaire idéal pour nous », a déclaré Masod Karimi, PDG de telexiom GmbH. « Dans le même temps, Qualitest étend de manière ambitieuse sa présence et ses services aux clients, il est donc tout à fait logique d'unir nos forces pour créer une place forte sur le marché informatique qui connaît la plus forte croissance en Europe. »

