全國少數族裔汽車經銷商協會和 S&P Global Mobility 透過第七屆年度多元化銷量領導獎表彰多元文化汽車購買者的力量

Toyota RAV-4 獲評為「最佳整體未來大眾汽車」

邁阿密2022年10月13日 /美通社/ -- 全國少數族裔汽車經銷商協會 (NAMAD) 和 S&P Global Mobility（前身為 IHS Markit）今天上午在楓丹白露邁阿密海灘酒店舉行的 2022 年度 NAMAD 會議上頒發了第七屆年度多元化銷量領導獎 (DVL)。該獎項旨在表彰在少數族裔消費者中推動銷售領先的品牌。

美國人口普查數據預測，到 2045 年，少數族裔將成為「未來大多數」。

Toyota Motor North America 的 RAV4 與「最佳整體未來大眾汽車」

NAMAD 總裁 Damon Lester 表示：「『未來大多數』的現實在今年的頒獎典禮上得到回應，展示了少數族裔購車者對經濟的巨大影響，並讓大家意識到汽車行業仍然缺乏多元化。

在頒獎計劃和會議期間，NAMAD 和 S&P Global Mobility 合作慶祝在少數族裔消費者中推動銷售領先的品牌，同時還向業界宣傳和教育經銷商機構有關反映美國人口日益多元化的必要性。

享負盛名的 DVL 獎的獲獎者在少數族裔消費者中取得最高的新車註冊量。今年的獎項基於對 S&P Global Mobility 代表 2022 車型年的數據分析。

S&P Global Mobility 多元總監 Marc Bland 表示：「DVL 獎的最初目標是在美國汽車行業內提高對少數族裔消費者購買頂級汽車的認識。但現在遊戲已經改變，『未來大多數』的名稱是真實無疑。我們很榮幸能夠表彰這些頂級車型及其各自的製造商，以支援他們為接觸日益多元化的消費者群體所付出的努力。」

今年，NAMAD 和 S&P Global Mobility 向 Toyota Motor North America 的 RAV4 授予「最佳整體未來大眾汽車」(Top Overall Future Majority Vehicle) DVL 獎，這是計劃向 Toyota／Lexus 頒發的 11 個獎項之一。最佳整體民族汽車 (Top Overall Ethnic Vehicle) 是最受追捧的 DVL 獎榮譽，授予致力在亞洲、美洲原住民、西班牙裔和非洲裔美國汽車購買者中推動銷售領導地位的汽車品牌。

以下是今年 DVL 獲獎廠商的完整名單：

非豪華類別獲獎者

次小型車：Nissan Versa

傳統小型車：Toyota Corolla

中型車：Toyota Camry

傳統中大型車：Dodge Charger

小型多功能車和升級多功能車：Honda HR-V

小型 CUV 和 SUV：Toyota RAV4

下至上中型 CUV 和 SUV：Toyota Highlander

跑車和中型跑車：Dodge Challenger

中型貨車：Toyota Sienna

小型至一噸貨車：Mercedes-Benz Sprinter

小型的中型小貨車：Toyota Tacoma

四分三至一噸貨車：RAM 2500/3500

半噸貨車：Chevrolet Silverado

中大型車 SUV：Chevrolet Tahoe

豪華類別獲獎者

豪華次小型車：Lexus UX

豪華小型車：BMW 330

豪華中型車：Lexus ES

豪華中大型車：Mercedes-Benz S-Class

豪華異國情調、尊貴中大型和跑車：Chevrolet Corvette

豪華次小型 CUV：Audi Q3

豪華小型 CUV：BMW X3

豪華中型 CUV：Lexus RX

豪華中型 SUV：Mercedes-Benz GLE

豪華中大型 SUV：BMW X7

最佳整體未來大眾豪華汽車：Lexus RX

最佳整體未來大眾汽車：Toyota RAV4

獲獎廠商累計名單如下：

Toyota/Lexus - 十一 (11) 個 DVL 奬

Stellantis (Dodge/RAM) - 三 (3) 個 DVL 奬

Mercedes-Benz - 三 (3) 個 DVL 奬

General Motors (Chevrolet) - 三 (3) 個 DVL 奬

BMW - 三 (3) 個 DVL 奬

Nissan - 一 (1) 個 DVL 奬

Honda - 一 (1) 個 DVL 奬

Audi - 一 (1) 個 DVL 奬

值得注意的是，一些沒有獲獎的提名者仍然是極具競爭力的競爭者。沒有獲獎的公司現在有洞察力和動力來制定改進的策略，以在 2023 年及以後達到未來大眾汽車。

關於全國少數族裔汽車經銷商協會

全國少數族裔汽車經銷商協會 (NAMAD) 的目標是在實惠汽車業界的各個方面尋求少數族裔企業和多元化員工的有意義存在和參與，包括：

增加美國社區中少數族裔擁有的經銷商數量

在汽車製造環境中倡導工作場所和供應商的多元化

支援少數族裔參與汽車零售和服務行業

NAMAD 致力發展策略關係及倡導推進商業政策和實踐，以確保多元化和經濟平等仍然是美國汽車行業各個方面的優先事項。

NAMAD 是一家 501(c)(3) 非牟利免稅組織，總部位於華盛頓特區。有關全國少數族裔汽車經銷商協會的資訊，請瀏覽：www.namad.org

關於 S&P Global Mobility

在 S&P Global Mobility，我們提供來自無與倫比的汽車數據寶貴見解，使我們的客戶能夠預測變化及作出堅定決策。我們的專業知識可幫助他們優化業務、吸引合適的消費者及塑造移動出行的未來。我們打開汽車創新的大門，揭示當今的購買模式及幫助客戶規劃未來的新興技術。

S&P Global Mobility 是 S&P Global (NYSE: SPGI) 旗下部門。S&P Global 是全球資本、商品和汽車市場中信用評級、基準、分析和工作流程解決方案的全球領先供應商。透過我們的每一項產品，我們幫助許多世界領先的組織駕馭經濟形勢，以便他們今天就可以規劃明天。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.spglobal.com/mobility

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

SOURCE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)