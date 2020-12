QuantalRF obtém um financiamento de série B de 17 milhões de francos suíços (19 milhões de dólares) para desenvolver e comercializar soluções de front-end de RF (radiofrequência) disruptivas

ZURIQUE e SAN DIEGO, 16 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- A QuantalRF, uma empresa emergente de semicondutores de RF que desenvolve soluções de comunicação sem fio transformadoras, anunciou o fechamento de seu ciclo de financiamento de Série B com excesso de assinaturas, que lhe permitiu obter 17 milhões de francos suíços (19 milhões de dólares). O ciclo de capital de desenvolvimento foi liderado pela Metellus AG e a Dara Capital Ltd., sediadas em Zurique, em colaboração com os acionistas e escritórios familiares existentes.

O novo financiamento será usado principalmente para acelerar a comercialização das tecnologias de front-end de RF patenteadas da QuantalRF, expandir a equipe de engenharia e acelerar o desenvolvimento de produtos de componentes de circuitos integrados de front-end 5G/UHB (Ultra High Band) e Wi-Fi 6/6e.

O ciclo de financiamento se soma a um ano excepcional para a QuantalRF, que contratou um um novo CEO/diretor de tecnologia, passou na avaliação da sua tecnologia de amplificador Quantal e recebeu amostras para seu primeiro Quantal RFIC.

"Estou muito entusiasmado com a orientação da QuantalRF e a forma como continuamos a moldar nossa Tecnologia Quantal para enfrentar os desafios que o mercado de front-end de RF está enfrentando", declarou o Dr. Ali Fard, CEO e diretor de tecnologia da QuantalRF. "Ao longo do ano, nossos parceiros e clientes nos forneceram opiniões valiosas e feedbacks positivos sobre nossa tecnologia por meio de extensas análises de terceiros. O objetivo da nossa próxima fase de desenvolvimento é atender à demanda por filtros de RF integrados usados em padrões sem fio que requerem alta largura de banda, mantendo um bom desempenho de banda larga e uma filtragem muito precisa."

"Os nossos investidores podem conferir não só o enorme potencial de desenvolvimento da próxima geração de front-end de RF, mas sobretudo a vantagem e a posição única da QuantalRF que a tornam uma força de mudança neste mercado. O apoio e a confiança demonstrados pelos nossos investidores valida tanto a nossa missão como a escolha da equipe que montamos", afirmou Antonio J. Viana, presidente executivo. "O Conselho de Administração e a nossa comunidade de investidores estão extremamente satisfeitos em ver a QuantalRF progredindo para o próximo estágio de seu crescimento e desenvolvimento."

Sobre a QuantalRF

A QuantalRF é uma empresa emergente de semicondutores de RF que desenvolve soluções de comunicação sem fio transformadoras para redefinir a experiência do usuário. Como uma empresa inovadora no campo de semicondutores de RF de alto desempenho que se concentra em peças de circuito integrado de front-end como amplificadores de potência (PAs), amplificadores de baixo ruído (LNAs) e filtros focados em chip em uma ampla gama de sistemas de comunicação, incluindo 6/6e Wi-Fi e 5G UHB (banda ultra-alta), a QuantalRF cria soluções inovadoras para atender às novas necessidades de conectividade de sistemas de RF sem fio.

Na QuantalRF, transformamos o front-end de RF com soluções ultracompactas que rivalizam com o desempenho de ondas acústicas e GaAs em tecnologia CMOS-SOI altamente integrada para aplicações comerciais, incluindo ondas milimétricas. Aproveitamos nossa tecnologia Quantal patenteada para criar soluções inovadoras de front-end de RF que melhoram significativamente a área de superfície, custo, consumo de energia e eficiência geral.

A QuantalRF foi fundada com base nas invenções do Dr. Forrest J. Brown, co-fundador e ex-cientista da NASA. Estas invenções se desenvolveram em nossa tecnologia de front-end de RF, que chamamos de tecnologia Quantal. Com sede em Zurique, Suíça, e operando nos Estados Unidos e Suécia, a QuanalRF tem um portfólio impressionante de mais de 250 patentes concedidas e pedidos de patente, bem como uma ampla cobertura geográfica.

Para mais informações, acesse www.quantalrf.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1121848/QuantalRF_Logo.jpg

FONTE QuantalRF

Related Links

http://www.quantalrf.com



SOURCE QuantalRF