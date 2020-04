Quantela bringt Coronavirus-Notfall-Plattform auf den Markt, um Städten bei der Bekämpfung von COVID-19 zu helfen

MILPITAS, Kalifornien, 27. April 2020 /PRNewswire/ -- Der Innovator für intelligente Städte, Quantela, hat eine Plattform namens Coronavirus Emergency Response (CoVER) eingeführt – ein integriertes Kommando- und Kontrollzentrum für Krisenmanagement. CoVER wird es den Städten auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre Fähigkeit zur Überwachung, Vorhersage und Reaktion auf die COVID-19-Pandemie zu verbessern.

„Die CoVER-Plattform von Quantela ermöglicht es Behörden, Daten aus mehreren Quellen zu sammeln, zu kombinieren, zu analysieren und auf eine Art und Weise zu visualisieren, die ihnen hilft, die Gesamtlage zu verstehen und geeignete Entscheidungen zu treffen. Daten sind der Schlüssel zur effektiven Verfolgung und Verwaltung der staatlichen Reaktion auf eine Pandemie", sagte Amr Salem, CEO von Quantela.

CoVER wird in verschiedenen Regionen auf der ganzen Welt eingesetzt und ist eine End-to-End-Lösung zur Verwaltung, Verfolgung, Kommunikation und Reaktion auf COVID-19.Die Bereitstellung dieser Lösung wird es der Stadt, dem Staat und der Zentralregierung ermöglichen, enorme Datenmengen in ihren Systemen zu verarbeiten, um die Pandemie zu mildern.

„Städte werden in der Lage sein, basierend auf den aktuellen Verbreitungsmustern zukünftige Szenarien vorherzusagen, die Auswirkungen auf wichtige medizinische Einrichtungen zu verstehen, die Zuweisung von Patienten an Krankenhäuser mit verfügbarer Kapazität zu beschleunigen, unter Quarantäne stehende Patienten zu verfolgen und Finanzmittel dort zu verteilen, wo sie am dringendsten gebraucht werden", fügte Salem hinzu.

CoVER nutzt künstliche Intelligenz (AI) beim Betrieb seiner prädiktiven Analyse-Suchmaschine, um die Daten über den Ausbruch herauszufiltern, sie zu analysieren und zu visualisieren und dadurch wichtige Muster und Trends zu identifizieren und hervorzuheben. So kann vorhergesagt werden, in welchen Gebieten die nächsten Ausbrüche stattfinden werden, und man wird geeignete Präventionsstrategien umsetzen können.

Die Plattform von Quantela kann auf die Bedürfnisse jedes Standorts zugeschnitten und innerhalb von nur drei Tagen bereitgestellt werden. Die Lösung beinhaltet auch eine Außendienst-App für Mitarbeiter an vorderster Front wie Krankenschwestern, Ärzte und Polizisten, um die Erfassung hochwertiger Daten zu optimieren.

Die Citizen-App ermöglicht es Mitgliedern der Gemeinschaft, auf wichtige Informationen zuzugreifen und örtliche Daten zum Kampf beizutragen. Die Citizen-App ermöglicht es Nutzern, Selbsteinschätzungen der eigenen Gesundheit durchzuführen, Selbstanzeigen aufzugeben und sich selbst zu überwachen, wenn sie zu Hause unter Quarantäne stehen.

„CoVER wird die Regierung und Verwaltungsmitarbeiter in die Lage versetzen, mithilfe speziell entwickelter digitaler Hilfsmittel die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen sowie überzeugend und schnell zu reagieren", sagte Sridhar Gadhi, Gründer und Executive Chairman von Quantela.

Über Quantela Inc.

Die Smart-City-Plattformen von Quantela mit Hauptsitz in den USA und Vertretungen in Europa und Asien ermöglichen es Regierungen, den Energieverbrauch in ihren Staaten zu senken, die Verkehrsströme zu verbessern, die Kriminalität zu reduzieren, die Abfallsammlung und Abfallwirtschaft zu optimieren, die Luft-und Wasserqualität zu verbessern, die CO2-Emissionen zu senken, die öffentliche Gesundheit zu überwachen und mehr.

