Quantic™ Electronics stellt auf der Eurosatory-Messe 2022 in Paris, Frankreich, aus

EAST PROVIDENCE, Rhode Island, 3. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Quantic™ Electronics („Quantic"), ein Portfoliounternehmen von Arcline Investment Management („Arcline"), gab heute bekannt, dass es auf der 2022 Eurosatory Show in Paris, Frankreich, vom 13. bis 17.Juni teilnehmen wird. Vertreter von Quantic und der kürzlich erworbenen Quantic Thistle werden am Stand A411 in Halle 5B zu finden sein.

Quantic bietet ein breites und schnell wachsendes Portfolio an RF-, Sensor- und Stromversorgungsprodukten für eine Vielzahl von unternehmenskritischen Anwendungen. Vereinbaren Sie einen Termin, um den Stand von Thistle auf der Eurosatory zu besuchen und mehr über die Lösungen von Quantic zu erfahren, darunter:

RF/MW-Produkte

Rauscharme Quarzoszillatoren, OpenVPX SOSA/CMOSS-konforme Oszillatorplattform und Demonstration eines hochzuverlässigen Bootstrap-Oszillators



Hochintegrierte Multifunktions-RF-Baugruppen / SWAP



Hybride MIC/MMIC-Komponenten, -Module und -Subsysteme bis zu 65 GHz



RF- und logarithmische Verstärker, programmierbare Dämpfungsglieder, Phasenschieber, Hochleistungsbegrenzer, Halbleiterschalter und passive Designs im Bereich DC-65 GHz



Passive Leistungsteiler/-kombinierer, Koppler, Hybride, Beamformer-Netzwerke und andere kundenspezifische Designs bis zu 40 GHz; sowohl Lösungen für niedrige als auch für hohe Leistungen bis 250.000 Watt

Energie Produkte

Hybride nasse Tantalkondensatoren bieten erhebliche SWaP-Einsparungen



MLCC-Keramik- und MLP-Folienkondensatoren



Dünnschichtwiderstände (OhmegaPly RCM, OhmegaPly RF, TCR, und TCR-EHF)

Um ein Treffen zu vereinbaren oder mehr zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Quantic unter [email protected]

Informationen zu Quantic Electronics

Quantic ist ein Unternehmen für elektronische Komponenten, das sich auf die Definition und Bereitstellung der Zukunft von unternehmenskritischer Elektronik konzentriert. Gemeinsam verfügen wir über mehr als ein Jahrhundert Erfahrung als zuverlässige Problemlöser und vertrauenswürdige Partner in den Bereichen Militär, Luft- und Raumfahrt, Industrie und Handel. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanticnow.com .

Informationen zu Quantic Thistle (Thistle Design)

Quantic Thistle (Thistle Design MMC Ltd) ist ein spezialisiertes britisches KMU, das innovative Sensoren für Mess-, Bewegungs- und Steuerungsanwendungen anbietet und sich dabei auf einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Verteidigung, Kerntechnik und Industrie stützt. Um den kritischen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, entwickelt Thistle ständig neue Lösungen und Märkte und bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, wobei Werte, Qualität und Zuverlässigkeit erhalten bleiben.

Seit 1992 hat Thistle eine stolze Tradition im Bereich optischer, magnetischer und kontaktbehafteter Drehgeber zusammen mit Resolvern, Potentiometern und Motoren aufgebaut. Die Produkte sind auf allen fünf Kontinenten in Anwendungen zu finden, die lineare und rotierende Bewegungen, zurückgelegte Entfernungen, Steuerkurse und andere Winkelanforderungen messen, und haben Sensoren oder Motoren auf vielen der wichtigsten britischen Plattformen, einschließlich Challenger, Warrior, Scimitar, AJAX-Fahrzeugen, Hawk-Flugzeugen, Kriegsschiffen vom Typ 45, Typ 26 und Trägern der QE-Klasse sowie auf U-Booten der Astute- und Dreadnought-Klasse. Mehr Informationen unter www.quanticthistle.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830827/Quantic_RGB_TM_Logo.jpg

SOURCE Quantic Electronics