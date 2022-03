Quantinuum annonce une mise à jour de la boîte à outils de traitement quantique du langage naturel λambeq afin d'améliorer son accessibilité

La mise à jour de λambeq introduit de nombreuses fonctionnalités nouvelles importantes qui donnent aux chercheurs et aux développeurs plus d'options et de flexibilité pour transformer les phrases en circuits quantiques

OXFORD, Angleterre, 30 mars 2022 /PRNewswire/ -- L'équipe de traitement quantique du langage naturel de Quantinuum, première entreprise mondiale d'informatique quantique intégrée, a publié une mise à jour majeure de sa bibliothèque et de sa boîte à outils Python open-source, λambeq (prononcé « Lambek »).

λambeq convertit toute phrase du langage naturel en un circuit quantique, prêt à être traité sur un ordinateur quantique. La nouvelle version de l'outil est conçue pour une communauté croissante de chercheurs, de développeurs et d'utilisateurs versés dans le traitement quantique du langage naturel (QNLP) et le traitement du langage naturel (NLP). Les marchés du traitement du langage naturel devraient atteindre une croissance annuelle de 27 % au cours des cinq prochaines années[1].

La mise à jour est conçue pour accélérer le développement d'applications QNLP et d'applications futures potentielles, telles que l'automatisation du dialogue, l'analyse de textes, la traduction de langues, la conversion texte-parole, la génération de langues et la bio-informatique.

Le Dr Dimitrios Kartsaklis, responsable de la recherche appliquée sur traitement quantique du langage naturel chez Quantinuum, a déclaré : « Notre communauté d'utilisateurs florissante fournit de précieux commentaires depuis le lancement de λambeq et bon nombre des nouvelles fonctionnalités introduites aujourd'hui tiennent compte de leur retour. La nouvelle version de λambeq compte désormais, parmi d'autres nouveautés, un analyseur natif de pointe qui est entièrement intégré dans la boîte à outils. De plus, λambeq est maintenant doté d'une trousse de formation compatible avec les bibliothèques d'apprentissage supervisé populaires comme PyTorch. Cela permettra aux utilisateurs d'apprendre efficacement les algorithmes à accomplir des tâches PNL à l'aide des circuits quantiques et des réseaux de tenseurs générés par λambeq. Cette mise à jour vise avant tout à améliorer l'accessibilité de l'outil et, surtout, à réduire le temps requis pour obtenir des résultats. »

Un autre ajout important est le nouvel analyseur neuronal CCG (grammaires catégorielles combinatoires) de λambeq, Bobcat, qui est entraîné sur un grand corpus de dérivations syntaxiques annotées par l'homme. L'analyseur est entièrement intégré à la boîte à outils, pour un processus d'installation simplifié et de meilleures performances d'analyse de pointe. L'analyseur précédent fait toujours partie de la boîte à outils, et pour répondre aux besoins de la communauté, une version autonome et ouverte de Bobcat sera également disponible en temps voulu.

La nouvelle mise à jour est équipée d'une interface en ligne de commande, rendant la plupart des fonctionnalités de la boîte à outils accessibles aux utilisateurs qui ne sont pas versés dans la programmation. Elle contient également un nouveau module de formation supervisé conçu pour simplifier le processus de formation des circuits quantiques paramétrés et des réseaux de tenseurs dans une configuration d'apprentissage automatique.

λambeq est le premier outil de PNL quantique et de linguistique computationnelle. Il convertit les phrases en circuits quantiques qui présentent une structure d'enchevêtrement basée sur la structure syntaxique de la phrase. Cette construction est motivée par des correspondances mathématiques formelles entre des modèles mathématiques de la grammaire et des protocoles quantiques, tels qu'ils ont été établis par deux des principaux chercheurs de Quantinuum, le professeur Bob Coecke, scientifique en chef, et le professeur Stephen Clark, responsable de l'IA.

Cette mise à jour rend λambeq plus flexible, offrant aux utilisateurs plus de possibilités quant aux circuits quantiques qu'il peut générer. La boîte à outils permet aux utilisateurs de manipuler des diagrammes de syntaxe et de définir plus facilement les circuits quantiques à partir de la structure syntaxique.

En outre, la mise à jour améliore la visualisation des données de sortie de λambeq, et la documentation élargie comporte de nombreux exemples destinés à rendre l'outil plus accessible pour les utilisateurs généraux.

Où trouver λambeq

· λambeq a été publié comme référentiel Python conventionnel sur GitHub et est disponible ici https://github.com/CQCL/lambeq

· Pour en savoir plus sur la nouvelle version, cliquez ici : https://cqcl.github.io/lambeq/release_notes.html

· La documentation et les tutoriels peuvent être consultés au lien suivant : https://cqcl.github.io/lambeq/index.html

