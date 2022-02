Quantinuum e IBM comprometen inversiones para hacer crecer conjuntamente el ecosistema cuántico

Quantinuum anuncia una nueva inversión de IBM, ampliando las capacidades con los sistemas de IBM Quantum en un compromiso conjunto para hacer crecer el ecosistema cuántico

Quantinuum se une al ecosistema de IBM Quantum para avanzar en las aplicaciones de computación cuántica

CAMBRIDGE, Inglaterra y BROOMFIELD, Colo., 22 de febrero de 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum ha anunciado hoy un acuerdo con IBM para ampliar el IBM Quantum Hub con Cambridge Quantum Computing Limited, proporcionando a los clientes un mayor acceso a los sistemas de computación cuántica de IBM, incluido el recientemente anunciado procesador de 127 qubits de IBM, "Eagle", así como a la experiencia cuántica de IBM y Qiskit, para impulsar y desarrollar el ecosistema cuántico. La inversión de IBM en Quantinuum fue facilitada por IBM Ventures.

"Estamos encantados de ampliar el acceso al hardware de IBM Quantum y Qiskit, proporcionando a nuestros clientes soluciones desarrolladas para el hardware de computación cuántica de última generación. Seguimos utilizando una amplia gama de procesadores cuánticos, incluido IBM, dada su posición de líder en ordenadores cuánticos superconductores, una parte crítica e importante del crecimiento de las capacidades de los ordenadores cuánticos", dijo Ilyas Khan, consejero delegado de Quantinuum. "IBM ha sido un gran defensor de la creación de un ecosistema cuántico en crecimiento, así como un inversor temprano en Cambridge Quantum y ahora en Quantinuum. Esperamos abrir un amplio abanico de posibilidades para seguir avanzando en las aplicaciones de la industria de la computación cuántica."

Quantinuum es el resultado de la combinación de dos líderes en el ecosistema global de la computación cuántica: Honeywell Quantum Solutions y Cambridge Quantum. Esta nueva inversión y colaboración empresarial es un ejemplo de cómo Quantinuum está preparada para acelerar el desarrollo de la computación cuántica y la innovación de las tecnologías cuánticas para ofrecer soluciones cuánticas en el mundo real para algunos de los problemas más difíciles que los ordenadores clásicos no han podido resolver.

Para más información, visite www.quantinuum.com .

