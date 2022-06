Quantinuum effectue une mise à niveau matérielle et atteint 20 qubits entièrement connectés

L'ordinateur quantique H1-1 nouvellement mis à niveau a subi des tests approfondis pour en vérifier les performances et fonctionnalités, réalisés, notamment, par JPMorgan Chase, un client qui a publié ses résultats

BROOMFIELD, Colorado, 15 juin 2022 /PRNewswire/ -- Quantinuum a annoncé aujourd'hui une importante mise à niveau de sa technologie System Model H1 qui comprend l'extension à 20 qubits entièrement connectés et l'augmentation du nombre d'opérations quantiques pouvant être réalisées en parallèle.

Ces améliorations renforcent considérablement les capacités de calcul de l'ordinateur quantique H1-1 , alimenté par Honeywell, qui a établi de nombreux records de l'industrie pour le volume quantique , une mesure de la performance globale, depuis ses débuts à l'automne 2020.

« Avec ces mises à niveau, les développeurs sont en mesure d'exécuter des calculs plus complexes, ce qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant sans sacrifier les performances », a déclaré Tony Uttley, PDG de Quantinuum. « Cette mise à niveau est un autre exemple de notre modèle commercial unique de mise à niveau continue de nos systèmes, même après leur utilisation commerciale, pour fournir les meilleures performances à nos utilisateurs. »

Le système mis à niveau a subi des tests approfondis par des utilisateurs internes et externes en vue de vérifier les performances et les fonctionnalités. C'est notamment le cas avec JP Morgan Chase , qui propose un aperçu privé.

« L'équipe d'informatique quantique de JPMorgan Chase utilise l'ordinateur quantique de Quantinuum pour réaliser des expériences qui utilisent la mesure et la réutilisation en circuit intermédiaire, ainsi que la logique conditionnelle quantique, en tirant parti du volume quantique très élevé de l'ordinateur », a déclaré Marco Pistoia, Ph.D., ingénieur éminent et responsable de la recherche en informatique quantique et en communication de la banque. « Dans nos expériences, nous avons utilisé les 20 qubits de l'ordinateur H1-1 sur un algorithme quantique de traitement du langage naturel pour le résumé de texte extractif. Les résultats étaient presque identiques aux valeurs de référence calculées avec un simulateur silencieux, validant la haute-fidélité de l'ordinateur, comme le montre notre récente pré-impression sur arXiv .Grâce à cela, l'ordinateur Quantinuum continue d'être une ressource essentielle pour nos recherches en informatique quantique. »

Plusieurs améliorations ont été apportées par l'équipe de Quantinuum à la machine H1-1, notamment :

Augmentation du nombre de qubits entièrement connectés de 12 à 20 tout en préservant simultanément ses faibles erreurs de porte de deux qubits (fidélités de performance typique de 99,7 % avec des fidélités allant jusqu'à 99,8 %) et les caractéristiques critiques telles que la mesure de mi-circuit , la réutilisation de qubit, la logique conditionnelle quantique et la connectivité tout-à-tout.

Augmentation du nombre de zones de porte de trois à cinq, permettant au H1-1 d'effectuer simultanément plus d'opérations quantiques et permettant une parallélisation accrue dans l'exécution du circuit.

M. Uttley a déclaré que ces mises à jour s'avèrent être une étape suivante importante dans la feuille de route H-Series, à savoir la capacité à augmenter le nombre de qubits et le nombre de zones de porte sans compromettre la fidélité des portes.

La deuxième version du System Model H1, le H1-2, devrait faire l'objet de mises à niveau similaires plus tard cette année.

« Ces dernières avancées montrent que nous comprenons ce qu'il faut pour mettre à l'échelle notre matériel quantique à ions piégés et que nous continuons à faire les progrès attendus sur notre feuille de route technologique », a déclaré M. Uttley. « Nous ajoutons des qubits et maintenons la fidélité sans compromettre les fonctionnalités, ce qui est absolument essentiel alors que nous progressons vers nos futures générations de séries H. »

Quantinuum utilise les machines System Model H1 pour développer des solutions entièrement intégrées telles que Quantum Origin , son offre de cybersécurité, et InQuanto , son logiciel de chimie computationnelle quantique récemment publié. (L'accès aux machines H1 est proposé avec des licences au logiciel InQuanto.)

Quantinuum offre également un accès commercial à ses ordinateurs quantiques à ions piégés H1-1 et H1-2, ainsi qu'aux émulateurs H1 via Azure Quantum de Microsoft .

« La mise à niveau continue des systèmes de Quantinuum a été un grand avantage pour les clients de Microsoft. Microsoft est heureux d'offrir les nouvelles capacités de H1-1 avec 20 qubits aux clients qui accèdent aux systèmes de la série H de Quantinuum par Azure Quantum de Microsoft et notre programme Azure Quantum Credits, qui offre un accès gratuit au matériel quantique aux clients », a déclaré Fabrice Frachon, responsable du programme Azure Quantum.

Pour en savoir plus sur la nouvelle version H1-1 mise à niveau, consultez la page ci-après : http://quantinuum.com/n20 .

À propos de Quantinuum

Quantinuum est la plus grande entreprise d'informatique quantique intégrée au monde. Elle est née de la fusion entre le matériel de pointe de Honeywell Quantum Solutions et des applications et middleware de premier rang de Cambridge Quantum.

Quantinuum accélère l'informatique quantique et le développement d'applications dans les domaines de la chimie, de la cybersécurité, de la finance et de l'optimisation. TKET, la boîte à outils de développement open source de Quantinuum, prend en charge un large éventail de plateformes et offre un accès à un matériel et des simulateurs quantiques de premier plan. TKET améliore en outre les performances de tous les produits Quantinuum. Quantinuum emploie plus de 400 personnes, dont 300 scientifiques, sur huit sites répartis entre les États-Unis, l'Europe et le Japon.

Alimentée par Honeywell, la technologie matérielle System Model H1 de Quantinuum a été la première à dépasser le volume quantique de référence de 4 096, qui fait office de norme dans le secteur. En mars 2020, Quantinuum (comme Honeywell Quantum Solutions) s'est engagée à augmenter le volume quantique de ses ordinateurs quantiques commerciaux H-Series d'un ordre de grandeur, tous les ans ces cinq prochaines années.

La marque déposée Honeywell est utilisée sous licence de Honeywell International Inc. Honeywell ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant ce produit. Ce produit est fabriqué par Quantinuum.

