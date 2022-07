Quantinuum expande a colaboração com a JSR para explorar a computação quântica para pesquisa de semicondutores

Quantinuum realizará uma pesquisa conjunta de materiais com a JSR Corporation, pioneira global em inovação de materiais. A colaboração incluirá o uso do hardware modelo H1 da Quantinuum, impulsionado pela Honeywell e pela InQuanto, sua plataforma de software de química quântica computacional, para modelar materiais complexos de semicondutores orgânicos e inorgânicos

TÓQUIO e CAMBRIDGE, Inglaterra, 13 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, empresa líder mundial em computação quântica integrada, anunciou uma colaboração global com a líder em tecnologia de materiais JSR Corporation do Japão para explorar a aplicação de métodos de computação quântica em pesquisa de semicondutores.

A colaboração reúne os cientistas de materiais líderes mundiais da JSR com especialistas em computação quântica da Quantinuum no Japão, Europa e EUA. A equipe conjunta utilizará a plataforma de software InQuanto de última geração para explorar métodos que utilizam computadores quânticos para modelar materiais semicondutores, como complexos de metal e óxidos metálicos de transição.

Esses materiais são essenciais para a microeletrônica. Estima-se que novos métodos de modelagem usando computadores quânticos possam alcançar previsões precisas de suas propriedades físicas, o que, no futuro, poderia acelerar a identificação de novas moléculas e materiais candidatos e abrir o caminho para futuros paradigmas de dispositivos microeletrônicos.[1]

Rei Sakuma, pesquisador principal da Materials Informatics Initiative da JSR, disse: "Estamos muito satisfeitos por ter formado esta nova colaboração com a Quantinuum, que se baseia em nosso trabalho anterior juntos. A equipe da Quantinuum continua a liderar o campo em hardware e software de computação quântica, complementando a profunda experiência de nossos cientistas em inovação de materiais. Nossa aspiração é desenvolver materiais que possam enriquecer a sociedade e o meio ambiente. A plataforma de software da Quantinuum, InQuanto, já está ajudando nossa equipe a obter uma maior compreensão de como a computação quântica pode nos ajudar a acelerar nosso caminho em direção a esse objetivo ambicioso."

Um foco da colaboração será o desenvolvimento de algoritmos e métodos quânticos com base na teoria de campo médio dinâmico (DMFT). Essa abordagem poderia oferecer uma compreensão mais precisa das propriedades eletrônicas de materiais orgânicos e inorgânicos complexos no mundo real, como absorção ótica e condutividade, que podem abrir caminho para o progresso futuro na era da informação baseada em silício.

A Quantinuum e a JSR usarão a InQuanto para explorar novos métodos para modelar esses complexos sistemas moleculares e subsistemas de defeitos. Os novos métodos descobertos serão incorporados à InQuanto e estarão disponíveis para o uso de outros cientistas e pesquisadores que utilizam a plataforma de software.

Ilyas Khan, CEO da Quantinuum, declarou: "O trabalho que fazemos com a JSR está na vanguarda absoluta da ciência de materiais usando computadores quânticos, e estamos entusiasmados em continuar nosso relacionamento. Esse trabalho desenvolverá ainda mais a funcionalidade da InQuanto, garantindo que novos desenvolvimentos sejam disponibilizados para outros usuários no futuro. Esse é o valor de tal colaboração: os cientistas da JSR conhecem a ciência dos materiais, conhecemos a computação quântica e os benefícios da comunidade científica."

Recentemente, a InQuanto foi lançada como uma plataforma autônoma e reúne os mais recentes algoritmos, métodos e técnicas de mitigação de ruídos utilizados por cientistas moleculares e de materiais e pesquisadores em computadores quânticos e emuladores. Isso dará aos cientistas e pesquisadores da JSR uma maior compreensão das capacidades dos computadores quânticos em seu caminho para a vantagem quântica na química computacional.

Como líder reconhecida em computação quântica, a Quantinuum tem colaborações ativas com parceiros industriais nos setores automotivo, de produtos químicos, farmacêuticos e energia. A InQuanto é habilitada pelo kit de ferramentas TKET da Quantinuum, que simplifica a redirecionamento de algoritmos de um dispositivo ou de um simulador para outro.

A Quantinuum é a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, formada pela combinação do hardware líder mundial da Honeywell Quantum Solutions com as aplicações e middleware líderes da categoria da Cambridge Quantum.

A Quantinuum emprega mais de 450 pessoas, incluindo 350 cientistas, em oito unidades nos EUA, Europa e Japão.

Orientada pela ciência e impulsionada pelo empreendedorismo, a Quantinuum acelera a computação quântica e o desenvolvimento de aplicações em química, segurança cibernética, finanças e otimização. O foco da Quantinuum é criar soluções quânticas escaláveis e comerciais para resolver os problemas mundiais mais urgentes em áreas como energia, logística, mudanças climáticas e saúde.

O kit de ferramentas aberto para desenvolvedores da Quantinuum oferece acesso inclusivo à plataforma aos principais hardwares e simuladores quânticos do mundo e melhora o desempenho de cada produto da Quantinuum, incluindo a plataforma de geração de chaves para segurança cibernética Quantum Origin, o pacote InQuanto de química e materiais computacionais quânticos e o λambeq, o kit de ferramentas de processamento quântico de linguagem natural e linguística computacional da Quantinuum.

O computador quântico de geração H1 da Quantinuum, desenvolvido pela Honeywell, é um dos mais avançados do mundo e foi o primeiro a passar no benchmark 4096 de volume quântico padrão do setor. Em março de 2020, a Quantinuum (como Honeywell Quantum Solutions) se comprometeu a aumentar o volume quântico de seus computadores quânticos comerciais da série H em uma ordem de magnitude a cada ano nos cinco anos subsequentes.

A marca comercial Honeywell é utilizada sob licença da Honeywell International Inc. A Honeywell International Inc. não faz representações ou garantias relacionadas a esse produto. Esse produto é produzido pela Quantinuum.

