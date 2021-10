Quantocoin en QuantoPay worden in 2022 in de VS en de Latijns-Amerikaanse markt gelanceerd!

QuantoPay werkt als digitale en op blockchain gebaseerde mobiele bank. Het is 's werelds eerste revolutionaire fintech-toepassing, die gebruikers de vrijheid geeft om snel, veilig en goedkoper geld uit te geven, te verdienen, te besparen en over te maken via hun smartphones. Door middel van de samenwerking met VISA, CONTIS en Currencycloud lanceert het bedrijf binnenkort digitale en virtuele QuantoPay VISA-cards.

Als revolutionaire blockchain-organisatie, die het opslaan en het gebruik van cryptovaluta's veilig en eenvoudig maakt, integreert Quantocoin de oplossingen voor blockchain en cryptovaluta's in het alledaagse leven. Het bedrijf speelt een belangrijke rol in uitgaande betalingen, omdat het gebruikers in staat stelt om vanaf hun mobiele apparaten goedkope, veilige en snelle overboekingen over de hele wereld te verzenden.

Digitale valuta is de toekomst van geld. QuantoPay gelooft heilig in deelname aan het financiële verkeer voor iedereen en wil mensen over de hele wereld helpen die te weinig toegang hebben tot financiële diensten of er teveel voor moeten betalen. Het bedrijf gelooft in het informeren van mensen over financiële systemen, betalingen en het algemeen beheer van geld via het Quantocoin -platform en de mobiele financiële app van QuantoPay.

QuantoPay levert financiële en bancaire instrumenten die haar gebruikers onmiddellijke liquiditeit en valutafuncties bieden, beter dan het traditionele banksysteem en het handvol serieuze concurrenten. Door in de nabije toekomst uit te breiden naar regio's in Afrika en Azië waar nog geen diensten worden aangeboden, biedt QuantoPay miljarden mensen een uitweg uit de armoede en breidt tegelijkertijd de digitale economie verder uit.

"Bij QuantoPay vinden we een gezonde financiële deelname en informatievoorziening belangrijk, met als doel de dubieuze methoden van het traditionele financiële systeem, en zelfs van een aantal nieuwe spelers in de fintech-sector, een halt toe te roepen. QuantoPay zal viruteel aan zijn gemeenschap TERUGGEVEN , met een volledig transparante verdeling van de gegenereerde winsten in duurzame, milieu- , kinder-, dier-, kunst- en sportprojecten - WECARE "

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen op: [email protected]. Bezoek onze website: us.quantopay.com en bel ons op +1 714 856 4447

