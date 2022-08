QUANTRON avec une forte croissance des ventes, du portefeuille de véhicules et de l'équipe d'experts

Forte croissance des ventes au premier semestre 2022

Augmentation substantielle de la demande de véhicules commerciaux à émission zéro : plus de 500 demandes de clients internationaux traitées avec des offres concrètes

Cependant, la pratique actuelle de financement bloque l'attribution de nouveaux contrats

Transformation en équipementier : le pipeline de produits de QUANTRON est bien rempli avec des développements internes pour le transport de passagers et de marchandises

Début de l'offensive hydrogène - première mondiale du camion FCEV de 44 t avec pour objectif d'être « le meilleur de sa catégorie en 2023 en termes d'autonomie et de capacité de ravitaillement » à l'IAA en septembre 2022

AUGSBURG, Allemagne, 28 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Au cours du premier semestre 2022, Quantron AG a pu continuer à étendre sa position de pionnier et de leader dans le domaine des véhicules commerciaux à batterie et à hydrogène, en tant que leader du marché du rééquipement dans la région DACH. Malgré les défis actuels dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement, le spécialiste du transport durable de personnes et de marchandises a pu augmenter son chiffre d'affaires au cours des six premiers mois de cette année de plus de 360 % par rapport à l'année précédente.

QUANTRON FCEV Heavy-Duty EU Truck - world premiere at the IAA in Hanover in September The QUANTRON portfolio The 360 degree Quantron-as-a-Service (QaaS) ecosystem The QUANTRON Team

Cela s'explique principalement par le fait que les experts en e-mobilité d'Allemagne, en plus de convertir des véhicules utilitaires d'occasion ou neufs en véhicules sans émissions, introduisent leurs propres modèles sur le marché en tant qu'équipementiers. L'un des clients de la flotte zéro émission est IKEA. L'entreprise d'ameublement a commandé une cinquantaine de véhicules légers électriques à batterie pour les livraisons sur le dernier kilomètre et approvisionne déjà plus de 300 clients chaque jour dans l'agglomération viennoise avec des véhicules QUANTRON sans émissions, ce qui lui permet d'économiser plus de 197 tonnes de CO 2 par an. D'autres nouveaux clients sont des entreprises de logistique et d'élimination telles que Ansorge, Breitsamer, DORR ainsi que le groupe Knorr-Bremse de Munich, leader mondial des systèmes de freinage pour les véhicules ferroviaires et commerciaux.

« La demande de véhicules utilitaires à émission zéro a considérablement augmenté au cours des six derniers mois. Rien que chez QUANTRON, nous avons répondu à plus de 500 demandes de clients à travers l'Europe avec des offres concrètes », déclare Michael Perschke, PDG de Quantron AG. « En Allemagne, cependant, le marché est bloqué par la pratique de financement actuelle. Après que le deuxième appel à financement pour les véhicules utilitaires à motorisation alternative ait été prolongé une fois de plus jusqu'au 24 août, les entreprises et les municipalités attendent de passer leurs commandes afin d'avoir une certitude quant au montant de l'aide financière. La pratique de financement actuelle constitue donc un obstacle à l'investissement et repousse à 2023 les décisions d'achat et donc les effets de réduction des émissions », poursuit Perschke.

Par conséquent, QUANTRON ne s'attend pas à une augmentation significative des ventes avant 2023, notamment en raison de l'offensive des poids lourds avec des concepts de conduite BEV et FCEV. Malgré ces obstacles et les défis géopolitiques, la direction de l'entreprise est confiante de pouvoir atteindre l'objectif de 2022 de 20 à 25 millions d'euros.

Une pipeline de produits bien remplie

En plus de convertir des véhicules commerciaux d'occasion ou neufs en véhicules sans émissions, QUANTRON développe ses propres véhicules commerciaux en tant qu'équipementier, ce qui suscite un grand intérêt sur le marché en raison de leur disponibilité à court terme et de la technologie utilisée pour leur fabrication.

Dans le domaine du transport de passagers, le QUANTRON CIZARIS 12 EV suscite un intérêt international. Le bus entièrement électrique est déjà disponible en Europe du Nord et du Sud, et sera également disponible en différentes versions pour la région DACH à partir de janvier 2023. Les excellentes valeurs de consommation combinées à des performances élevées se traduisent par une autonomie pouvant atteindre 370 km (selon SORT 2) qui peut être obtenue grâce à la technologie éprouvée du véhicule et aux batteries LFP4 du premier fabricant mondial de batteries, CATL. Le modèle FCEV est actuellement en cours de développement et d'homologation.

Dans le secteur du transport de marchandises, QUANTRON propose le transporteur léger entièrement électrique QUANTRON QARGO 4 EV, développé en interne. Avec une autonomie allant jusqu'à 350 km et une charge utile de 2 300 kg, ce véhicule sans émission est idéal pour les livraisons sur le dernier kilomètre.

Alors que QUANTRON propose des véhicules entièrement électriques pour une utilisation en centre-ville ou sur de courtes distances, l'entreprise mise sur l'hydrogène vert comme solution de carburant la plus efficace pour les opérations sur de longues distances et pour les poids lourds avec des charges utiles élevées. En coopération avec Ballard Power Systems, leader mondial du marché du développement des piles à combustible, plusieurs véhicules à hydrogène ont été développés, dont un camion lourd FCEV (40-60 t) qui sera présenté en première mondiale à l'IAA Transportation en septembre.

Dans le cadre de son offensive en faveur de l'hydrogène, QUANTRON poursuit l'expansion de son écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS) à 360 degrés. À l'avenir, QUANTRON souhaite orchestrer la production d'hydrogène vert et d'électricité durable et coopérer avec les stations de remplissage d'hydrogène et les options de chargement, augmentant ainsi de manière significative l'acceptation par les clients de cette catégorie de véhicules.

L'équipe de QUANTRON a également grandi en même temps que le développement économique au cours des six premiers mois de cette année. L'entreprise, fondée en 2019, compte désormais plus de 110 employés de 14 nationalités différentes, notamment d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Asie. Plus de 50 % d'entre eux travaillent dans les domaines de la R&D technique et des produits.

Dans la période précédant l'IAA, Quantron travaille sur d'autres partenariats stratégiques afin de s'imposer comme un acteur européen clé de l'économie de l'hydrogène dans le secteur des transports.

