Quantstamp a été sélectionnée comme finaliste pour SXSW Pitch 2020

SXSW Pitch est l'événement phare de la conférence et des festivals South by Southwest® (SXSW®) (du 13 au 22 mars 2020) Startups Track , au cours duquel de grandes start-up du monde entier présenteront quelques-unes des innovations technologiques les plus impressionnantes à un jury regroupant des juges triés sur le volet et devant un public. Sur 937 entreprises qui se sont portées candidates pour être présentes au SXSW Pitch 2020, Quantstamp a été sélectionnée comme l'une des 50 finalistes pour 10 catégories distinctes. Les anciens finalistes sont parvenus à recueillir plus de 6,6 milliards de dollars en financement et regroupent notamment Klout, Hipmunk et Wildfire.

Cet événement de deux journées se tiendra les 14 et 15 mars au quatrième étage du Downtown Hilton Austin, Salon D/E. Il aura son apogée avec la cérémonie des SXSW Pitch Awards 2020 le dimanche 15 mars, au cours de laquelle seront annoncés les start-up gagnantes dans chaque catégorie et un lauréat Best in Show.

« Bon nombre d'entreprises souhaitent intégrer la technologie de la blockchain, mais elles ne savent pas comment s'y prendre. Nous aidons les entreprises intéressées par la technologie de la blockchain à l'essayer et voir si elle correspond à leur modèle stratégique », explique Richard Ma, cofondateur et PDG de Quantstamp. « Nous sommes très heureux de pouvoir participer au SXSW Pitch et montrer comment nous aidons nos entreprises clientes à exploiter la puissance de cette technologie. »

Quantstamp permet un avenir d'applications de blockchain plus sûres et plus fiables et aide les entreprises dans différents secteurs à déployer des solutions de blockchain avec la sécurité au cœur des priorités. Des entreprises comme Siemens, Maker et Kakao ont fait confiance à Quantstamp pour obtenir plus de 1,5 milliard de dollars en valeur d'avoirs numériques, tandis que des entreprises Fortune 100 s'appuient sur Quantstamp pour mettre en œuvre leurs propres plateformes de blockchain.

« Depuis plus d'une décennie, SXSW Pitch joue un rôle capital dans l'instauration d'un écosystème d'entreprises au stade précoce, offrant à des entreprises prometteuses les moyens dont elles ont besoin pour réussir lorsque cela devient tout à fait nécessaire, et en les faisant connaître au plus grand nombre grâce à des juges issus des grands acteurs du secteur comme Amazon et Google X », explique le producteur de l'événement SXSW Pitch, Chris Valentine. « Nous sommes très heureux de voir le groupe impressionnant de start-up de cette année monter sur scène pour nous montrer comment leurs innovations changeront le monde. »

Pour de plus amples informations sur SXSW Pitch, rendez-vous sur https://www.sxsw.com/pitch.

