Quantstamp et Mythril s'allient pour concrétiser leur vision commune de la sécurité des contrats intelligents

SAN FRANCISCO, 26 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Quantstamp, société spécialisée dans la sécurité des contrats intelligents, est fière d'annoncer la signature d'un protocole d'entente avec l'équipe de Mythril. Les parties se concentreront sur les synergies entre le protocole Quantstamp et le nouveau moteur d'analyse Mythril Platform créé par l'équipe à l'origine de l'outil open source populaire Mythril OSS.

Le protocole Quantstamp utilise des nœuds pour repérer les vulnérabilités au sein des contrats intelligents et produire des comptes rendus d'audit vérifiables par le public. Si l'on considère que ces nœuds s'appuient de manière intrinsèque sur des analyseurs tels que l'outil open source Mythril pour détecter d'éventuelles vulnérabilités, les améliorations apportées à ces derniers profitent également au protocole. À mesure que Quantstamp explore de nouvelles façons d'intégrer la technologie Mythril au protocole, ce partenariat synergique créera encore plus de valeur pour la communauté.

« L'automatisation de la sécurité présente un problème difficile à résoudre et tous les intervenants de l'écosystème des contrats intelligents sont concernés », déclare Steven Stewart, DSI de Quantstamp. « Pour protéger les utilisateurs, aider les développeurs et assurer l'adoption de la technologie blockchain par le grand public, nous savons que les leaders de la sécurité doivent coopérer pour résoudre ce problème épineux. »

Le protocole Quantstamp a été mis au point pour améliorer la sécurité des contrats intelligents et promouvoir l'acceptation de la technologie blockchain par le grand public. Depuis le lancement d'Ethereum en 2015, les vulnérabilités présentes dans les contrats intelligents ont entraîné la perte ou le vol de l'équivalent en ethers de plus de 300 millions de dollars. Malgré celles-ci, le nombre de contrats intelligents publiés sur Ethereum continue de progresser, laissant derrière les auditeurs manuels qui ne sont pas en mesure de suivre.

Le protocole Quantstamp produit des comptes rendus d'audit automatisés en phase avec la propagation des contrats intelligents. Ces comptes rendus sont également vérifiables par le public ; les utilisateurs peuvent contrôler par eux-mêmes que l'audit a bien eu lieu et en consulter le compte rendu.

Mythril a été créé par Bernhard Mueller qui dirige maintenant le développement de Mythril Platform à ConsenSys Diligence. M. Mueller est un ingénieur primé et un pirate éthique (white hat hacker) expert. Il a découvert des bogues critiques dans les produits de sociétés telles que Microsoft, IBM et Sybase, et a reçu le Pwnie Award de la recherche la plus innovante de BlackHat.

« En intégrant la technologie Mythril Platform à l'infrastructure informatique décentralisée de Quantstamp, nous pourrons mettre en place des vérifications performantes de la sécurité qu'il serait impossible (ou trop coûteux) d'effectuer avec des architectures traditionnelles », explique Bernhard Mueller. « Je suis impatient de découvrir de nouvelles manières de collaborer et d'assurer l'avenir de la technologie des contrats intelligents. »

M. Mueller est bien connu dans la communauté des développeurs Ethereum pour la création de Mythril OSS, analyseur open source de contrats intelligents Ethereum répandu et un des deux utilisés par le protocole Quantstamp. La nouvelle interface Mythril Platform a été élaborée pour compléter Mythril OSS.

À propos de Quantstamp

Quantstamp est une société spécialisée dans la sécurité des contrats intelligents qui développe le protocole Quantstamp et des outils de sécurité automatisée, et mène des audits manuels. Le protocole Quantstamp rehausse la sécurité des contrats intelligents et la réputation des projets de création de ces derniers en produisant des rapports d'audit vérifiables par le public. La version betanet du protocole Quantstamp a été récemment lancée sur le mainnet Ethereum.

À propos de Mythril Platform

L'interface Mythril Platform permet de sécuriser les environnements d'élaboration de contrats intelligents et les projets de versions. Réalisée par les créateurs et la communauté de l'outil open source populaire Mythril, elle regroupe plusieurs techniques d'analyse de la sécurité totalement nouvelles dans une interface API conviviale permettant à tous de mettre au point des outils de sécurité Ethereum spécifiques.

CONTACT :

Dan Zhang

Media@Quantstamp.com

415-604-8549

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpg

Related Links

http://quantstamp.com