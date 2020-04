Quantstamp observa: uma forma emergente de governança descentralizada em Ethereum é constituída para atuar como salvaguarda para o Maker, com a garantia da cobertura de contrato inteligente via Chainproof

Durante a volatilidade extrema do mercado, o acúmulo das transações da cadeia de blocos e parâmetros de rede insuficientes, o sistema Maker foi sobrecarregado por aproximadamente $4,5 milhões em "insolvência" subcolateralizada. Para preencher o déficit, eliminar as dívidas do sistema e restaurar a DAI para sua taxa cambial, o protocolo Flop do Maker desencadeou a cunhagem de moedas e o leilão.

Para a proteção do leilão, a comunidade DeFi uniu-se para formar o consórcio de salvaguarda da DAI, funcionando coletivamente como um "último recurso do comprador". No que seria tipicamente considerada uma ação do tipo governança, a resposta rápida de um grupo descentralizado de usuários, concorrentes e participantes do ecossistema garantiu que o ecossistema de DeFi fosse estabilizado e protegido para um futuro contínuo e próspero.

A Quantstamp interveio para assegurar rapidamente o software do consórcio protegendo os ativos da comunidade e ajudando independentemente os parâmetros da rede durante o leilão com o suporte técnico do Maker. A Quantstamp está também fornecendo uma garantia de cobertura de contrato inteligente através da Chainproof para proteger o valor do contrato de salvaguarda para um maior auxílio à comunidade DeFi.

"Foi inspirador ver a comunidade DeFi unir-se tão rapidamente para formar um consórcio como 'último recurso do comprador', iniciado com apenas 1 DAI", disse Richard Ma, CEO da Quantstamp. "Isso reduziu a barreira à participação e ajudou a estabilizar o ecossistema, essencialmente uma forma emergente de governança comunitária."

Se o consórcio descentralizado ganhar os lances do "último recurso do comprador", os contribuidores recebem ativos da rede proporcionais aos seus lances da DAI. O leilão estabeleceu a quantia mínima do cheque para 50.000 DAI reduzindo enormemente a participação. Enquanto o software e seus fundos estavam sob a avaliação da Quantstamp visando a segurança, observou-se não apenas que a barreira à participação foi enormemente reduzida, mas que permitindo-se que todos participassem abertamente através do consórcio, uma comunidade global tinha formado espontaneamente a salvaguarda para uma moeda sem estado (stateless).

As ações do tipo governança, nesta escala, são inéditas. A salvaguarda, com mais de 400.000 DAI coletadas, conta com a participação comunitária de membros entusiastas do ecossistema #DeFi dos Estados Unidos, Itália, Argentina, China e outros.

