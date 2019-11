Quantstamp remporte le prix de cybersécurité en cas d'utilisation sur blockchain

L'entrée de Quantstamp a présenté le réseau de sécurité Quantstamp, un réseau au code source libre qui permet aux utilisateurs d'analyser les contrats intelligents pour dévoiler des vulnérabilités. « Avec la croissance exponentielle des contrats intelligents, la demande de vérifications a dépassé l'offre de vérificateurs qualifiés », explique Richard Ma, PDG et cofondateur de Quantstamp. « Le réseau de sécurité Quantstamp permet aux développeurs d'intégrer les contrôles de sécurité dans le cadre de leur flux de travail et de stocker les résultats directement sur la blockchain. »

Quantstamp est une société soutenue par Y Combinator qui établit la norme en matière de cybersécurité de blockchain. Avec une équipe d'experts de la sécurité qui se consacre à sécuriser les systèmes décentralisés, Quantstamp permet un futur des applications blockchain plus sûr et plus fiable grâce à la vérification de contrats intelligents et au réseau de sécurité Quantstamp. Quantstamp compte des bureaux à San Francisco, Toronto et Tokyo, et s'engage pour une innovation dans le domaine de la blockchain qui soit la meilleure de sa catégorie à l'échelle mondiale. À ce jour, Quantstamp a obtenu plus d'un milliard de dollars de valeur d'actifs numériques grâce à ses vérifications et a aidé un large éventail d'entreprises à innover en toute sécurité. Pour en savoir plus sur les travaux de Quantstamp, lisez l'interview du PDG de Quantstamp Richard Ma réalisée par Disruptor Daily.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035706/Quantstamp_Blockchain_Use_Case_Awards.jpg

Related Links

http://quantstamp.com



SOURCE Quantstamp