Quantstamp und Mythril arbeiten zusammen an einer gemeinsamen Vision für die Sicherheit von Smart Contracts

SAN FRANCISCO, 26. September 2018 /PRNewswire/ -- Quantstamp, ein Smart-Contract-Sicherheitsunternehmen kündigt die Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit dem Team von Mythril an. Die Parteien werden sich auf die Synergien zwischen dem Quantstamp-Protokoll und der neuen Analyse-Engine der Mythril-Plattform konzentrieren, die von dem Team nach dem Open-Source-Tool, Mythril OSS, entwickelt wurde.



Das Quantstamp-Protokoll verwendet Knoten (Nodes) zur Überprüfung von Smart Contracts auf Sicherheitsschwachstellen und um öffentlich überprüfbare Auditberichte zu erstellen. Da diese Knoten im Wesentlichen auf Analysatoren wie das Open-Source-Tool Mythril angewiesen sind, um potenzielle Sicherheitsschwachstellen aufzudecken, profitiert das Protokoll auch von allen Verbesserungen an den Analysatoren. Da Quantstamp in Zukunft weitere Möglichkeiten zur Integration der Mythril-Technologie in das Protokoll prüft, wird diese synergistische Partnerschaft noch mehr Wert für die Community schaffen.

„Automatisierte Sicherheit ist ein schwer zu lösendes Problem und betrifft jeden innerhalb des Smart-Contract-Ökosystems", so Steven Stewart, CTO von Quantstamp. „Wir sind uns darüber im Klaren, dass die Branchenführer für Sicherheit zusammenarbeiten müssen, um dieses schwierige Problem zu lösen, damit Benutzer geschützt und Entwickler unterstützt werden, und um die allgemeine Akzeptanz der Blockchain-Technologie zu gewährleisten."

Das Quantstamp-Protokoll wurde entwickelt, um die Sicherheit von Smart Contracts zu erhöhen und die allgemeine Einführung der Blockchain-Technologie zu erleichtern. Seit der Gründung von Ethereum im Jahr 2015 wurden über 300 Millionen US-Dollar der Kryptowährung Ether als verloren oder gestohlen gemeldet, weil Sicherheitsrisiken in Smart Contracts bestehen. Trotz dieser Schwachstellen wächst die Zahl der auf Ethereum veröffentlichten Smart Contracts weiter, aber manuelle Auditoren haben nicht die Kapazität, mit diesem Wachstum Schritt zu halten.

Das Quantstamp-Protokoll erstellt automatisierte Auditberichte, die sich an das Wachstum von Smart Contracts anpassen. Diese Auditberichte sind auch öffentlich überprüfbar, so dass die Nutzer individuell kontrollieren können, ob ein Audit stattgefunden hat und den Bericht einsehen können.

Mythril wurde ursprünglich von Bernhard Mueller entwickelt, der heute die Entwicklung der Mythril-Plattform bei ConsenSys Diligence leitet. Mueller ist ein preisgekrönter Ingenieur und erfahrener White Hat-Hacker. Er hat kritische Fehler in Produkten für Unternehmen wie Microsoft, IBM und Sybase gefunden und erhielt die BlackHat Pwnie-Auszeichnung „Most Innovative Research".

„Durch die Integration der Technologie der Mythril-Plattform in die dezentrale Computing-Infrastruktur von Quantstamp können wir leistungsstarke Sicherheitsüberprüfungen ermöglichen, die mit traditionellen Architekturen nicht möglich (oder sehr teuer) wären", so Bernhard Mueller. „Ich freue mich darauf, Wege zu finden, wie wir zusammenarbeiten und die Zukunft der Smart-Contract-Technologie festigen können."

Mueller ist in der Ethereum-Entwicklergemeinde bekannt für die Entwicklung von Mythril OSS , einem weit verbreiteten Open-Source Ethereum Smart Contract-Analysator, der einer der beiden Analysatoren ist, die vom Quantstamp-Protokoll verwendet werden. Die neue Mythril-Plattform wurde entwickelt, um Mythril OSS zu verbessern.

Informationen zu Quantstamp

Quantstamp ist ein Smart-Contract-Sicherheitsunternehmen, das das Quantstamp-Protokoll und automatisierte Sicherheitstools entwickelt und manuelle Audits durchführt. Das Quantstamp-Protokoll erhöht durch die Erstellung öffentlich überprüfbarer Auditberichte die Sicherheit von Smart Contracts und den Ruf von Projekten, die Smart Contracts erstellen. Die Betanet-Version des Quantstamp-Protokolls wurde vor Kurzem auf dem Ethereum-Mainnet freigegeben .

Informationen zur Mythril-Plattform

Die Mythril Platform bringt Sicherheit in Smart-Contract-Entwicklungsumgebungen und den Bau von Pipelines. Sie wurde von den Entwicklern und der Community des beliebten Open-Source-Tools Mythril entwickelt und bündelt mehrere hochmoderne Sicherheitsanalyseverfahren zu einer benutzerfreundlichen API, die es jedem ermöglicht, speziell entwickelte Ethereum-Sicherheitstools zu erstellen.

KONTAKT:

Dan Zhang

Media@Quantstamp.com

415-604-8549

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/728052/Quantstamp_Logo.jpg

Related Links

http://quantstamp.com