Quarta edição da Semana Criativa de Tiradentes debate arte, design e cultura em programação virtual com a participação de grandes nomes brasileiros

O evento reúne nomes importantes da arte, arquitetura e culinária em 4 dias de intercâmbio de conhecimentos e valorização da história e do modo de fazer tradicional. Estão confirmados o estilista Ronaldo Fraga, o fundador da MCF Consultoria Carlos Ferreirinha, Marcia Souto, da Fenearte - a maior feira de artesanato da América Latina -, o designer Marcelo Rosenbaum, o arquiteto Guto Requena, entre outros nomes. "O grande desafio este ano era o de não ser mais um webinar. Era o de ser um evento online afetuoso, que levasse as pessoas para Tiradentes. Acho que conseguimos isso!", conta Simone Quintas, uma das organizadoras do evento.

Neste ano, o charme e as histórias de Tiradentes serão contadas em formato 100% digital, permitindo que qualquer pessoa possa imergir na experiência cultural do evento. A cidade que inspira

a SCT é conhecida pela variedade de artesãos habilidosos que trabalham com diversas técnicas e matérias primas, como madeira, tecido, ferro, vidro, metais e pedras. Anualmente, um grupo de artesãos talentosos e designers renomados cocriam e apresentam seus produtos após intenso intercâmbio de conhecimento em imersões que acontecem no primeiro semestre do ano. Com a pandemia e impossibilidade de realizar essas imersões a SCT buscou novas formas de promover e valorizar os conhecimentos de raiz. Para reforçar o protagonismo das grandes estrelas da Semana Criativa, uma das novidades desta edição é a série de mini documentários chamada Artesão das Vertentes que traz as histórias de artesãos das cidades de Nazareno, Prados e Tiradentes, exibida no canal da SCT no YouTube.

Outra novidade que promete dar visibilidade para a produção do festival é o Mercado, a venda online das peças idealizadas nas edições da Semana Criativa de Tiradentes. Elas estarão à venda nas lojas Breton Casa e Do Edu Store e outras poderão ser encomendadas diretamente com o artesão. Também haverá o lançamento de produtos de Renato Imbroisi e Cristiana Pereira Barretto com um grupo de 29 bordadeiras que fazem parte do projeto Bordadeiras da Serra da Moeda, em Brumadinho, MG – iniciativa do Residencial BoaVista. A coleção, batizada de Congado, conta com nécessaires, almofadas, colchas, toalhas de mesa, pequenos panos, que remetem às bandeiras usadas nos desfiles, e jogos americanos, todos delicadamente ornados com bordados referentes à festa que celebra São Benedito e Nossa Senhora do Rosário.

A agenda dos 4 dias traz debates com mediação de Alexandre Salles, Regina Galvão, Simões Neto e Simone Quintas e imersões online como uma viagem virtual pelas ruas de Tiradentes, salas de relacionamento e sessões de cinema.

Como comprar o passaporte e acessar o evento?

A compra deve ser efetuada no Eventbrite:

https://www.eventbrite.com.br/e/semana-criativa-de-tiradentes-tickets-118065357663?aff=ebdssbonlinesearch

Serviço:

Semana Criativa de Tiradentes

15 a 18 de outubro de 2020

Das 10h às 21h

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314471/Artes_o_das_Vertentes.jpg

