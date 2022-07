Quarta expansão da iCapital com a ESRT acrescenta mais 5,5 mil metros quadrados de espaço no One Grand Central Place

Desde que assinou o contrato para os primeiros 1,6 mil metros quadrados em 2017, a iCapital cresceu 11,5 mil metros quadrados

NOVA YORK, 18 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- A Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) anunciou hoje que a iCapital ampliará seu espaço de escritório em mais dois andares completos que totalizam 5,5 mil metros quadrados em sua quarta expansão no One Grand Central Place. Ao todo são 13 mil metros quadrados distribuídos em seis andares completos em um contrato de locação de longo prazo com a ESRT. A iCapital é uma empresa líder global de tecnologia financeira que impulsiona o acesso e a eficiência em investimentos alternativos para os setores de gestão de patrimônio e de ativos. Desde seu primeiro contrato de locação assinado em 2017, a iCapital expandiu quatro vezes com a ESRT.

"Estamos muito satisfeitos em ampliar nossa parceria de cinco anos com a ESRT e continuar a expandir nossa presença nacional no coração de Nova York com mais espaço no One Grand Central Place", disse Lawrence Calcano, presidente e CEO da iCapital. "Nossa expansão contínua nos permitiu impulsionar a inovação em um espaço de trabalho contemporâneo e operar em um ambiente que convida à colaboração. Esperamos oferecer espaço para que pessoas talentosas se juntem a nossa equipe, capacitando-nos a atender melhor nossos clientes e continuar nossa trajetória de rápido crescimento em um local incomparável."

O One Grand Central Place oferece espaços e comodidades de escritório de primeira linha, incluindo um centro de conferências exclusivo para inquilinos, múltiplas opções de restaurantes e acesso às cinco linhas de metrô, trens suburbanos e comércio da Grand Central Station.

"Localização conveniente, comodidades incomparáveis e qualidade do ambiente interno de primeira linha contribuíram para a decisão da iCapital de fazer sua quarta expansão no One Grand Central Place", disse Thomas P. Durels, vice-presidente executivo de mercado imobiliário da Empire State Realty Trust.

Lauren Crowley Corrinet, Al Golod e Christopher Hogan, da CBRE, representaram a iCapital nas negociações de locação. Jordan Berger, da ESRT, e Erik Harris, Neil Rubin, Scott Klau e William Cohen, da Newmark, representaram o proprietário.

Mais informações sobre o One Grand Central Place e as atuais disponibilidades podem ser encontradas on-line.

Sobre a Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) é um REIT que possui e administra escritórios, varejo e ativos multifamiliares em Manhattan e na área metropolitana de Nova York. A ESRT detém o Empire State Building – o edifício mais famoso do mundo – a atração 2022 Travelers' Choice Best of the Best Awards do Tripadvisor nos EUA e a nº 3 do mundo, no recém-reimaginado e icônico Empire State Building Observatory. A empresa é líder em edifícios saudáveis, eficiência energética e qualidade ambiental interna, e tem as menores emissões de gases de efeito estufa por metro quadrado de qualquer portfólio REIT de capital aberto na cidade de Nova York. Em 31 de março de 2022, o portfólio da ESRT era composto por aproximadamente 874 mil metros quadrados alugáveis de espaço de escritório, 65 mil metros quadrados alugáveis de espaço de varejo e 625 unidades em duas propriedades multifamiliares. Mais informações sobre a Empire State Realty Trust podem ser encontradas em esrtreit.com e seguindo a ESRT em Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com as Leis Federais de Valores Mobiliários. Essas declarações podem ser identificadas por meio de nosso uso de palavras como "supõe", "acredita", "estima", "espera", "pretende", "planeja", "projeta" ou a forma negativa destas palavras ou palavras ou expressões semelhantes que não se relacionem com assuntos históricos. Deve-se ter cautela ao interpretar e confiar em declarações prospectivas, visto que elas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que estão, em alguns casos, além do controle da ESRT e podem afetar materialmente os resultados, o desempenho ou as conquistas reais. Estes fatores e riscos incluem, mas não estão limitados à, atual crise de saúde pública e interrupção econômica causadas pela pandemia da COVID-19, falha de condições ou desempenho em relação a qualquer evento ou transação descrita acima, mudanças regulatórias e outros riscos e incertezas descritos periodicamente nos arquivos da ESRT e da ESROP perante a SEC, incluindo aqueles estabelecidos em cada um dos relatórios anuais da ESRT e da ESROP no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2021, sob o cabeçalho "Fatores de risco". A menos que seja exigido por lei, a ESRT e a ESROP não têm qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou outros.

