Quatre nouveaux conseillers se joignent à l'équipe de consultants Heidrick

Ajout de partenaires et de directrices dans les bureaux d'Atlanta, de Londres et de Singapour

CHICAGO, 11 décembre 2018 /PRNewswire/ -- Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un principal fournisseur de services internationaux de recrutement de cadres, d'évaluation et de perfectionnement de chefs d'entreprise, d'efficacité de l'organisation et des équipes ainsi que de développement de cultures, s'est adjoint, au cours du troisième trimestre, les services de deux nouveaux partenaires et de deux nouvelles directrices pour sa société Heidrick Consulting.

« Nous continuons à bâtir notre entreprise et à élargir nos activités pour mieux répondre à la demande de notre clientèle mondiale, » a indiqué Andrew LeSueur, partenaire de gestion internationale chez Heidrick Consulting. « L'ajout de ces conseillers améliorera nos capacités et notre expertise en Amérique du Nord, en Europe et dans la région de l'Asie-Pacifique. »

Cheryl Stokes se joint comme partenaire du bureau d'Atlanta. Ses 20 ans d'expérience comme conseillère auprès de chefs d'entreprise aident ces derniers à relever des défis d'entreprise internationaux ainsi qu'à développer des systèmes de leadership et des capacités organisationnelles essentiels à l'exécution de leurs stratégies.

Ian Tomlinson-Roe se joint comme partenaire du bureau de Londres auquel il apporte plus de 20 ans d'expertise en conseil, en gestion opérationnelle et en services consultatifs auprès de gouvernements et d'organisations de premier plan œuvrant au sein de nombreux secteurs, notamment ceux des finances, du pétrole et du gaz, des sciences de la vie, de la défense et de la technologie.

Marina Ivanoff se joint comme directrice du bureau de Singapour qui profitera de ses 15 années d'expérience comme conseillère en ressources humaines et en perfectionnement de chefs d'entreprise auprès de multinationales. Elle est en outre spécialisée dans l'évaluation et le développement du leadership ainsi que dans la gestion du changement.

Jane Schroeder se joint comme directrice du bureau de Londres et se concentrera sur tous les aspects du leadership et de la gestion de talents en apportant plus de 18 années d'expérience dans l'évaluation des aptitudes et du potentiel de gestion des talents, tant du point de vue de la sélection que de celui du perfectionnement de candidats.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) répond aux besoins des plus importantes organisations mondiales en matière de talents et de cadres d'échelon supérieur en offrant des services de recrutement de cadres, d'évaluation et de perfectionnement de chefs d'entreprise, d'efficacité de l'organisation et des équipes ainsi que de développement de cultures. Heidrick & Struggles a créé le concept de recrutement de cadres il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, le cabinet fournit des solutions de leadership intégrées pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de dirigeants à la fois.® www.heidrick.com

Contact presse :

Dana Andreoli - +1 312 496 1377

dandreoli@heidrick.com

