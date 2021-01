Que comece a contagem regressiva! Falta um ano até os Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais em Kazan 2022

WASHINGTON, 22 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Em um ano a partir de hoje, os Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais de 2022 começarão em Kazan, na Rússia. Mais de 2.000 atletas olímpicos especiais de mais de 100 países competirão em sete esportes e serão apoiados por 3.000 voluntários.

Os Jogos Olímpicos Especiais Mundiais de Inverno de Kazan 2022 demonstrarão o poder de um mundo de inclusão, igualdade, gentileza e alegria. Os jogos visam criar comunidades inclusivas por meio da transformação das atitudes em relação às pessoas com deficiências intelectuais na Rússia e em todo o mundo.

Mary Davis, CEO das Olimpíadas Especiais, disse: "As Olimpíadas Especiais têm orgulho de sediar os jogos mundiais de inverno de 2022 em Kazan, Rússia. Kazan se estabeleceu como uma cidade capaz de sediar os melhores eventos esportivos internacionais, e estou confiante de que os Jogos Mundiais de Inverno de 2022 deixarão um legado duradouro de inclusão na Rússia, e mostrarão ao mundo que os esportes são um catalisador de inclusão e paz."

Com 130.000 atletas, as Olimpíadas Especiais da Rússia realizam 5.000 eventos esportivos para pessoas com deficiências intelectuais em um ano normal. Os Jogos Mundiais de Inverno em Kazan ajudarão as Olimpíadas Especiais da Rússia a criar inclusão social para aproximadamente três milhões de pessoas com deficiências intelectuais no país.

Olga Slutsker, presidente das Olimpíadas Especiais da Rússia disse: "Os Jogos Mundiais de Inverno de Kazan criarão uma atmosfera de alegria e gentileza, rompendo barreiras e convenções. Quando se trata de inclusão para pessoas com deficiências intelectuais, vemos que somos mais parecidos do que diferentes. Os esportes têm o poder de unir as pessoas, e os Jogos Mundiais de Inverno de Kazan 2022 desenvolverão uma cultura inclusiva na Rússia e em todo o mundo."

Considerada a capital esportiva da Rússia, Kazan tem uma profunda herança de esportes e as instalações esportivas, a infraestrutura e a base de voluntários estabelecidas da cidade receberam muitas competições esportivas de primeira classe. Os Jogos Mundiais de Inverno de Kazan 2022 marcarão a primeira vez que as Olimpíadas Especiais levaram uma competição global para a Rússia.

Os atletas das Olimpíadas Especiais e parceiros unificados terão a oportunidade de competir em sete esportes: esqui alpino, snowboard, floorball, esqui cross-country, patinação artística, patinação de velocidade em pista curta e snowshoating.

O impacto de todos os jogos mundias das Olimpíadas Especiais é duradouro. Jogos recentes deixaram legados de mudanças de políticas, investimentos financeiros e mudanças mensuráveis em atitudes.

Além das competições esportivas, os Jogos Mundiais de Inverno das Olimpíadas Especiais de 2022 se concentrarão na expansão da programação da organização em saúde, educação e liderança para atletas.

Sobre as Olimpíadas Especiais

Fundada em 1968, as Olimpíadas Especiais são um movimento global para acabar com a discriminação contra pessoas com deficiências intelectuais. Promovemos a aceitação de todas as pessoas por meio do poder do esporte e da programação em educação, saúde e liderança. Com mais de seis milhões de atletas e parceiros unificados em mais de 190 países e territórios e mais de um milhão de técnicos e voluntários, as Olimpíadas Especiais oferecem mais de 30 esportes do tipo olímpico e mais de 100.000 jogos e competições todos os anos.

Os Jogos Mundiais das Olimpíadas Especiais são realizados a cada dois anos, alternando entre o verão e o inverno, e são transmitidos em todo o mundo pela ESPN, parceira oficial de televisão e transmissão de rádio do movimento das Olimpíadas Especiais.

Participe conosco no: Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn e nosso blog no Medium. Saiba mais em www.SpecialOlympics.org.

Sobre as Olimpíadas Especiais da Rússia

As Olimpíadas Especiais da Rússia foram fundadas em 1999 e é um dos maiores programas nacionais do movimento global das Olimpíadas Especiais. Na Rússia, cerca de 130.000 pessoas com deficiência intelectual estão envolvidas na educação física, e cerca de 5.000 eventos de cultura física municipal, regional e em todos os níveis da Rússia são realizados anualmente sob o programa das Olimpíadas Especiais da Rússia. Atualmente, existem escritórios regionais das Olimpíadas Especiais em 62 regiões da Rússia. Os atletas russos com deficiências intelectuais participam anualmente de torneios internacionais no programa das Olimpíadas Especiais da Rússia com atletas ocupando várias posições de liderança.

As Olimpíadas Especiais oferecem treinamento esportivo durante todo o ano em vários esportes olímpicos para crianças e adultos com deficiências intelectuais. O treinamento dos futuros participantes das Olimpíadas Especiais já começou em toda a Rússia. Os atletas russos com deficiências intelectuais podem se unir a uma equipe de sua região pelo site: https://specialolympics.ru/programs.

Contato: Jason Teitler, Special Olympics | [email protected] | +1-347-739-9483

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/701509/Special_Olympics_Logo.jpg

FONTE Special Olympics International

Related Links

http://www.SpecialOlympics.org



SOURCE Special Olympics International