确有出现，但未受关注

纽约2021年12月10日 /美通社/ -- 根据尼尔森(Nielsen)题为“Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV(显现于荧屏:电视表征数量与质量的重要性)的最新多元化情报系列报告,屏幕上的多元化在有线电视、广播和流媒体平台全面处于史上最高水平,但2021年调查中有近四分之一受访者指出其表征并不准确。

今天,美国42.2%的人口具有种族和族裔多元性,娱乐产业有机会创造出能够更好地体现这种多元化的内容。尼尔森最近关于2020-2021年电视季的数据显示,在排名前1500的节目中,有78%在某种程度上体现了种族、民族、性别或性取向方面的多样性。

多元化见解与计划高级副总裁Stacie de Armas表示:“如果只看这个较高的百分比,我们可能会认为大多数身份群体都得到了充分表征, 但热门内容中代表性和多样性的匮乏则更为微妙。回顾今年媒体领域的重要时刻,多元化的卡司和报道登上了头条。然而,根据尼尔森最近的研究,近四分之一的人仍认为能够充分代表其身份群体的内容并不足够。”

报告发现,在有线、广播和流媒体平台上,所有身份群体的代表性均存在显著差异:

黑人演员的代表性高于屏幕对等水平,而58%的黑人受众则表示代表性仍显不足。

西班牙/拉丁裔在广播节目中的屏幕份额达到22%,接近对等水平,本语言节目是其中一项关键驱动因素。

与东亚裔的屏幕份额相比,南亚和东南亚裔的表征比例仍远低于对等水平。

美洲原住民文化在戏剧、动作冒险和真人秀等美国最受关注的节目类型中没有得到准确表征或完全缺失。

在这份题为Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV(显现于荧屏:电视表征数量与质量的重要性)的报告中,尼尔森针对剧作类、真人秀、综艺、新闻和动画节目中的关键指标进行了报告:

屏幕份额(SOS):提供某一节目中最常出现的10位演员阵容

包容性机会指数(IOI):将某个身份群体(如女性)的屏幕份额与其人口估值代表性进行比较

该报告运用Gracenote Inclusion Analytics解决方案,通过Gracenote内容元数据和尼尔森受众测量数据生成有用的新指标,为行业提供持续可靠的粒度测量视图。该报告还运用了每个节目中与故事、情绪、角色、主题和情景相关的Gracenote Video Descriptors元数据。

报告亮点

为了更全面地考察媒体代表性,尼尔森将其数据集从广播、有线和流媒体平台中排名前300的节目扩展到前1500个节目。

黑人演员的代表性高于对等水平,但对黑人受众来说,对等并不足够。 这一代表性由黑人男性的出现机会所推动,黑人女性的代表性仍然不足

上一季,黑人女性代表程度最高的电视剧中,演职人员名单中黑人女性编剧平均占比为15%。 这些包容性节目的背景差异很明显:更多由黑人女性编剧的节目体现正义、权力和魅力等主题,而不是在竞争和对抗等主题中体现黑人女性。

58%的黑人受众表示其代表性仍显不足。

亚裔美籍太平洋岛居民的代表性并不统一。

其中东亚裔是在流媒体上代表性真正高于对等水平的唯一亚组,其代表性达到2.8%,而其人口占比估值则为2.1%

南亚的屏幕份额低于对等水平,但更进一步考察后发现,南亚男性的屏幕份额实际上达到了2.3%的对等水平,而南亚女性则仅为0.3%。

西班牙裔/拉丁裔节目正在逐步认识到非洲拉丁裔等交集群体的参与,这些群体在动作/冒险、喜剧、音乐、恐怖和真人秀等类别中的代表性均超过相应指标。

美洲原住民文化在戏剧、动作冒险和真人秀等美国最受关注的节目类型中没有得到准确表征或完全缺失。

美洲原住民的屏幕份额在流媒体平台上的代表比例最高,达到0.4%,但远低于其1.4%的人口估值占比

在广播和有线节目中,美洲原住民的屏幕份额不足0.1%

LGBTQ+社区正在寻求更能反映生活体验的内容。

有酷儿演员出现的故事越来越强调真实和有意义的叙述,这一点在目前最热门主题中得到体现:深思熟虑、良善、个人故事、冲突、挑战性的情况、理智、表演者、创意环境

有线节目中酷儿演员的代表性最高,达到7.5%,其次是广播和SVOD,屏幕份额均不足4%

当特定身份群体认为自身在内容中得到平等表征时,以下是最常见的主题(基于Gracenote Video Descriptors——通过情绪、主题、场景等在每个节目中捕捉故事和语境的关键字):

拉丁裔:电视记者、运动员、队友、胜利、侄女

黑人女性:鼓舞、认知、家庭纽带、竞争、友谊

黑人男性:裁判、政治领袖、决心、雄心、友谊

东亚人:朋友、决心、发现、冒险、勇气

南亚/东南亚男性:富人、挑战、厨师、竞争、正义

白人女性:艺人、良知、道德、诚实、友谊

如需了解更多详细信息和见解,请下载Being Seen on Screen: The Importance of Quantity and Quality Representation on TV。如需了解更多信息,请访问nielsen.com/inclusionanalytics。通过Facebook(Nielsen社区)加入讨论,并在Twitter上关注我们(@NielsenKnows)。

关于尼 尔森

Nielsen作为受众评估、数据与分析领域的全球领先机构,对全球媒体和内容发挥影响力。通过对所有渠道和平台上对人们及其行为的理解,我们为客户提供独立和具有可操作性的情报,让他们现在和将来都能与受众建立联系和互动。

作为标准普尔500指数成份股公司,尼尔森(纽约证券交易所代码:NLSN)的业务遍及全球超过55个国家。如需了解更多信息,请访问www.nielsen.com或www.nielsen.com/investors,并通过社交媒体与我们联系。

Nielsen

SOURCE Nielsen