Queclink comemora o aniversário de 10 anos da série GV300

"Nós agarramos a oportunidade no mercado de telemática logo depois que fundamos a Queclink em 2009", disse Edwin Peng, vice-presidente sênior da Queclink, "Nossa equipe de vendas escuta atentamente as necessidades dos clientes e transmite à equipe de P&D o que o mercado realmente deseja. Todos contribuíram para o sucesso de nossa série GV – a telemetria de veículos."

Durante a última década, a Queclink ajudou vários clientes a estabelecer seus próprios sistemas de gerenciamento de frotas para diversos setores e cenários. No centro da solução, sempre está a série GV300 que ajuda a gerenciar frotas mistas em aplicações para recuperação de veículos roubados, seguro conforme o uso do veículo e locação de veículos. A Queclink trabalhou em conjunto com um parceiro industrial para construir o sistema de gerenciamento de frotas para um dos três maiores fabricantes mundiais de estruturas e guindastes de aço.

O sistema inteligente foi premiado como "Special Recommended Case" na campanha de inovação "Safe Transport" organizada pelo Ministério do Transporte da China, uma vez que o consumo de combustível de veículos pesados para a produção de estrutura de aço caiu 15%, economizando mais de 1,05 milhão de dólares por ano.

"Nossas prioridades não só serão direcionadas aos veículos tradicionais, mas também aos veículos elétricos. As iniciativas ecológicas estão impulsionando o desenvolvimento da gestão de frotas", explicou Alejandro Patino Zuluaga, vice-presidente de vendas globais da Queclink. "Nosso crescimento futuro depende de nossa capacidade de inovar continuamente e de estar na vanguarda das tendências do mercado. Agora estamos navegando juntos com um fabricante líder em veículos comerciais elétricos e planejando nos dedicar ainda mais a essa aplicação."

Edwin acrescenta: "A série GV300 acompanhou de perto a migração das redes de telefonia, especialmente com as versões em LTE, e se transformou em uma grande família de produtos nos últimos dez anos. Vamos continuar investindo em novas tecnologias e dar vida às séries clássicas. Estamos mais do que confiantes em continuar a glória da série GV300 para a próxima década e permanecer sempre um passo à frente do mercado."

À medida em que a Queclink expande sua experiência, a empresa vem mantendo uma taxa média de retorno sobre o seu patrimonio (ROE) acima dos 15% nos últimos 3 anos, e vem tornando-se uma organização globalmente reconhecida por lançar soluções na vanguarda da IoT.

Sobre a Queclink

Desde 2009, a Queclink Wireless Solutions vem conduzindo a IoT da maneira mais inteligente - "Driving Smarter loT".

A Queclink é um desenvolvedor e fabricante de hardware IoT que trabalha com muitas empresas para trazer soluções inovadoras para o mercado. Suas unidades de negócios abrangem transporte, ativos e mobilidade, redes e agricultura. Com 35 milhões de produtos IoT entregues em mais de 140 países, a Queclink desenvolve soluções inspiradas em dados gerados por seus clientes em todo o mundo.

