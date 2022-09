Queclink dévoile une ligne de produits de suivi de véhicules LTE Cat 1

SHANGHAI, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Queclink Wireless Solutions , un fabricant mondial de matériel pour l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui le lancement de sa ligne de produits de suivi de véhicules LTE Cat 1, aidant les entreprises de flotte à créer des solutions de suivi à l'épreuve du temps en prévision de la fin de la 2G et 3G.

Queclink a dévoilé sa gamme de produits LTE Cat 1, comprenant le GV58CEU de base, le GV305CEU avancé, le GV350CEU pro-avancé et le GV355CEU phare à venir, conçus pour la gestion de véhicules de tous types.

LTE Cat 1 Vehicle Tracker Product Line

« Le lancement du portefeuille de trackers de véhicules de catégorie 1 est un exemple de l'attention intense que nous portons au marché dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique », a déclaré Alejandro Patino, vice-président des ventes mondiales chez Queclink. « Parmi les 16 millions de dispositifs télématiques que Queclink a livrés dans le monde, 1/3 d'entre eux ont été expédiés en Europe. Je suis convaincu que la nouvelle ligne de produits poursuivra ce succès, car elle est dotée d'un centre de R&D dédié à cette région stratégique. »

Ligne de produits LTE Cat 1 pour le suivi des véhicules

Les quatre produits sont compatibles BLE et 1 fil, ce qui permet de les connecter à divers accessoires sans fil. Les applications de ces produits vont du suivi général des flottes à la location et au leasing de voitures, en passant par la récupération de véhicules volés, la logistique de la chaîne du froid, etc.

Le GV58CEU , mini-traqueur de véhicules rentable, peut être facilement caché dans un véhicule. Les entrées/sorties multiples offrent une réelle visibilité sur l'état de l'allumage, le niveau de carburant et plus encore. Il peut également être associé à un traqueur de biens Queclink en tant que solution combinée SVR, afin de prévenir efficacement les vols de véhicules.

, un traqueur de véhicules LTE polyvalent avec BLE et plusieurs interfaces. Les ports série RS232 ou RS485 offrent des fonctions supplémentaires telles que la surveillance du niveau de carburant et l'identification du conducteur. Les interfaces multiples permettent un contrôle et une surveillance à distance basés sur des données exploitables. Le GV350CEU , puissant et polyvalent traceur de véhicules LTE avec prise en charge du bus CAN. L'interpréteur de bus CAN intégré lit les données de tous les types de véhicules équipés d'un bus CAN, y compris les poids lourds, les véhicules utilitaires légers et les voitures particulières. Le port série RS232 et l'interface 1 fil permettent de surveiller le niveau de carburant et d'identifier le conducteur.

La communication LTE Cat 1 avec repli 2G assure une connexion solide dans presque tous les cas, offrant une plus grande efficacité aux dispositifs IoT appliqués dans la gestion de flotte, l'assurance basée sur l'utilisation, la santé et plus encore. Elle est disponible dans le monde entier et permet une itinérance mondiale transparente.

« Pour les GV58CEU, GV305CEU et GV350CEU récemment commercialisés, ainsi que pour la caméra de bord LTE à double objectif Telematics CV100LG , nous constatons déjà que les fournisseurs de services télématiques au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas et en Turquie ont passé des commandes considérables au cours des derniers mois, grâce à leur foi en Queclink et en ces nouveaux produits », a déclaré Alejandro Patino. « Pour les fournisseurs de services télématiques qui ont besoin de fonctionnalités encore plus avancées, telles que le bus CAN et la lecture des données du tachygraphe, restez à l'affût de la sortie du prochain GV355CEU. »

De plus amples renseignements sur les quatre produits se trouvent dans notre enregistrement du webinaire . https://www.youtube.com/watch?v=FtOeyfD8i7U

À propos de Queclink Wireless Solutions

Queclink développe, fabrique et fournit du matériel qui permet les solutions IoT les plus innovantes au monde. En tant que fabricant de premier plan, notre empreinte s'étend dans plus de 140 pays, avec plus de 42 millions d'appareils sur le marché. Queclink est une société cotée en bourse (Cote : 300590.SZ).

Pour plus d'informations sur Queclink, rendez-vous sur notre site Internet

