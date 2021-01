Quectel annonce de nouveaux modules 5G favorisant la commercialisation de la 5G

SHANGHAI, 11 janvier 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion du CES 2021, Quectel Wireless Solutions (code boursier : 603236.SS), le principal fournisseur mondial de modules de l'Internet des objets (IdO), a annoncé le lancement de trois modules 5G New Radio (NR) Sub-6 GHz, notamment les modèles RM500Q-AE, RM502Q-AE et RM505Q-AE, dans le but de favoriser le déploiement massif de connexions intelligentes 5G dans le monde entier.

Misant sur le modem 5G commercial SnapdragonTM X55 de Qualcomm®, les trois modules sont dotés d'une technologie ultrarapide, d'une faible latence et d'un système amélioré d'agrégation de porteuses (CA), et sont maintenant prêts à être échantillonnés pour soutenir une vaste gamme de réseaux mobiles à large bande améliorés et les applications de l'IdO telles que l'accès fixe sans fil (FWA), le streaming en direct 4K/8K, les applications de réunion en ligne, la télémédecine, le transport intelligent et l'IdO industriel.

Grâce à leurs modes autonome et non autonome, les trois modules permettent une couverture mondiale des bandes de fréquence 5G NR Sub-6 GHz, LTE-A et WCDMA et fournissent des solutions 5G fiables aux clients internationaux de l'IdO. Voici d'autres caractéristiques clés des modules :

Couverture des bandes de fréquence 5G à l'échelle mondiale

Taux de données multigigabits jusqu'à 5,0 Gbps

DL 4X4 MIMO pour les bandes 5G NR et LTE-A

Capacités GNSS multiressources

Interfaces abondantes : USB 3.0/3.1, PCIe 3.0 et eSIM

Dimension M.2, compatible avec les modules Quectel LTE-A Cat 6/Cat 12/Cat 16

Les trois modules intègrent également les capacités GNSS, le RM505Q-AE soutenant les signaux actifs GPS L1/L5 pour des services de positionnement plus précis. Cela permet aux terminaux industriels comme les tablettes robustes et les ordinateurs de bord de fonctionner au sein d'environnements où le signal est faible, comme les vallées, les forêts et les canyons urbains.

À l'heure actuelle, le module RM502Q-AE a obtenu les certifications IC/FCC/PTCRB/GCF/RED/RCM, tandis que les modules RM500Q-AE et RM505Q-AE ont obtenu les certifications CE/RCM. Ces approbations obligatoires avec un micrologiciel de base de lancement mondial (FW) aident les clients à pénétrer rapidement chaque marché local et à réduire leurs coûts de développement et de certification d'appareils.

Lire le texte intégral : https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-announces-new-5g-modules-to-drive-5gcommercialization.htm

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour rendre le monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IdO. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe internationale grandissante de plus de 2 200 professionnels, la plus importante de l'industrie mondiale des modules de l'IdO, nous permet d'être les premiers sur le marché et de continuer à donner le rythme du développement. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (code boursier : 603236.SS) et son leadership international se consacre à faire progresser l'IdO dans le monde entier.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Web de Quectel, ainsi que ses pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

Ashley Liu

+86-551-6586 9386*8016

[email protected]

SOURCE Quectel