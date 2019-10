Quectel annonce un module de localisation haute précision bi-bande basé sur la puce GNSS Broadcom BCM47755

Basée sur la BCM47755 de Broadcom, la solution offre le support simultané des fréquences L1 et L5 pour les satellites GPS, Galileo et QZSS, L1 pour les satellites GLONASS et BeiDou et L5 pour l'IRNSS. Ce support multi-GNSS, intégrant un amplificateur à faible bruit (LNA) et un filtre SAW, permet au LC79D d'atteindre une précision proche du mètre et offre une performance nettement supérieure dans des canyons urbains fortement encaissés. Grâce à cette combinaison entre meilleure performance du secteur, autonomie des opérations, économie d'énergie et faible coût, cet outil est idéal pour quiconque souhaite disposer d'une solution GNSS capable d'une plus grande performance.

« Broadcom est ravie de collaborer avec Quectel pour le LC79D », a déclaré Prasan Pai, directeur du marketing produits pour la division Communications et connectivité sans fil chez Broadcom. « En intégrant la puce récepteur GNSS bi-bande BCM47755 de Broadcom, le LC79D de Quectel devient l'une des rares et meilleures solutions pour les marchés de la haute précision et de l'IdO à bénéficier d'une plus grande précision, d'une faible consommation d'énergie et d'une performance accrue dans les canyons urbains fortement encaissés. »

« Le coût et les performances du LC79D sont bien meilleurs que ceux d'autres solutions disponibles sur le marché à l'heure actuelle », a précisé Mark Murray, vice-président des Ventes GNSS chez Quectel. « Grâce à sa précision proche du mètre, combinée à une économie d'énergie et à un faible coût, il est la solution parfaite pour l'IdO, la localisation, l'agriculture de précision, les drones et pour toute personne souhaitant bénéficier d'un outil de haute précision. En mode hôte, le LC79D peut également réaliser une localisation à l'estime, qui s'adresse aux marchés du vélo électrique, de la robotique et des véhicules autonomes. »

Le LC79D est de forme ultra-compacte (10,1 mm x 9,7 mm). Les kits d'échantillon et de développement sont disponibles dès à présent.

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. est le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, avec un large portefeuille de produits couvrant les technologies sans fil les plus récentes : 5G, LTE/LTE-A, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS.

