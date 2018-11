Quectel annonce un nouveau module C-V2X pour la conduite autonome basé sur la solution de jeu de puces Qualcomm 9150 C-V2X

SHANGHAI, 7 novembre 2018 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions (Quectel), premier fournisseur mondial de modules pour l'Internet des objets (IoT), a annoncé aujourd'hui le lancement mondial du module C-V2X module AG15 de classe automobile doté de la solution de jeu de puces Qualcomm® 9150 C-V2X de Qualcomm Technologies, une filiale de Qualcomm Incorporated. Des échantillons du module sont à présent utilisés dans l'industrie automobile pour le développement de produits commerciaux C-V2X. Le module AG15 C-V2X est fabriqué conformément à la norme de système de gestion de la qualité IATF 16949:2016 pour le secteur automobile. Il est parfaitement conforme aux processus de qualité des produits automobiles, notamment la planification avancée de la qualité (Advanced Product Quality Planning ou APQP) et le processus d'approbation des pièces de production (Production Part Approval Process ou PPAP). Associé au module LTE AG35 de classe automobile de Quectel, l'AG15 de Quectel est conçu pour répondre aux exigences de la télématique et de la connectivité V2X (véhicule à tout) des applications automobiles de la prochaine génération, telles que la conduite autonome et la sécurité routière.

Le communiqué complet est disponible dans le centre d'information du site web de Quectel à l'adresse : https://www.quectel.com/infocenter/news/406.htm.

