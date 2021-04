Quectel anuncia a colaboração com Marelli e acordos para fornecer para OEMs automotivos europeus

XANGAI, 20 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions, fornecedora líder global de IoT e módulos de comunicação automotiva, tem colaborado com a Marelli, um dos principais fornecedores globais independentes globais líderes mundiais para o setor automotivo, em uma ampla gama de projetos nos últimos cinco anos. A Quectel apoiou a migração da Marelli de seu dispositivo de acesso à rede existente (NAD) e isso foi seguido por importantes negócios concedidos à Marelli por dois fabricantes de equipamentos originais automotivos europeus (OEMs) que utilizam o AG35 LTE-NAD da Quectel. O primeiro deles terá início de produção (SOP) neste ano.

Além disso, a Marelli e a Quectel estabeleceram uma base conjunta para promover o trabalho em plataformas x (C-V2X) 5G e de celulares para veículos. As duas empresas também permitiram o desenvolvimento da conectividade LTE utilizando as plataformas Quectel AG520R e AG55xQ. O relacionamento, que é o primeiro da Quectel com um cliente do setor automotivo fora da China, permite que ambas as empresas estejam totalmente preparadas para pedidos de cotações (RFQs).

"Tenho o prazer de revelar nossa colaboração de cinco anos com a Marelli e a concessão de dois contratos de OEMs europeus para a Marelli que incluem nosso AG35 LTE-NAD", disse Dominikus Hierl, vice-presidente sênior de vendas da Quectel Wireless Solutions. "Estamos orgulhosos de ver a produção programada para começar no final deste ano e ter alcançado um relacionamento tão amplo e duradouro com a Marelli na Europa."

"Construímos uma excelente colaboração com a Quectel, visto que suas soluções de conectividade são elementos importantes para as caixas telemáticas da Marelli para permitir funções avançadas, serviços e aplicações para fabricantes de veículos", afirmou Wisea Wu, diretor da unidade de negócios da Marelli Electronics na China. "A Quectel oferece suporte à Marelli em sua abordagem multinível, desde as tecnologias 4G e 5G, às soluções de cibersegurança SW e HW, até futuros protocolos de comunicação V2X, visando capacitar os sistemas de comunicação no veículo e maximizar a experiência do usuário e segurança a bordo."

Texto completo: https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-announces-marelli-collaboration-and-deals-to-supply-european-automotive-oems

