Quectel anuncia novo módulo C-V2X para apoiar direção autônoma baseada em solução de conjunto de chips Qualcomm 9150 C-V2X

XANGAI, 6 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Quectel Wireless Solutions (Quectel), principal fornecedora global de módulos IoT anunciou hoje o lançamento global do módulo de série C-V2X AG15, que destaca a soluções de conjunto de chips da Qualcomm® 9150 C-V2X da Qualcomm Technologies, uma subsidiária da Qualcomm Incorporated. O módulo agora está tomando amostras do setor automotivo para o desenvolvimento de produtos C-V2X comerciais. O módulo AG15 C-V2X é fabricado de acordo com o padrão de sistema de gestão de qualidade IATF 16949:2016 para o setor automotivo, e está totalmente em conformidade com os processos de qualidade automotiva de produtos, incluindo o APQP e o PPAP. Emparelhado com o módulo de série automotiva da Quectel, LTE AG35, o AG15 é projetado para satisfazer a telemática e os requisitos de conectividade Veículo-a-Tudo (V2X) das aplicações automotivas da próxima geração, como direção autônoma e segurança nas estradas.

Sobre a Quectel Wireless Solutions

A Quectel Wireless Solutions é a principal fornecedora global de módulos LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA(+) e GNSS. Como desenvolvedora de tecnologia IoT profissional e fornecedora de módulos celulares, a Quectel é capaz de prover serviço integral para módulos celulares IoT. Os produtos da Quectel têm sido amplamente aplicados em ramos IoT/M2M, incluindo pagamentos inteligentes, telemática e transporte, energia inteligente, cidade inteligente, segurança, gateway sem fio, indústria, saúde, agricultura e monitoramento do meio ambiente. Para mais informações, acesse as páginas do site da Quectel, LinkedIn, Facebook e Twitter.

