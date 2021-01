Quectel anuncia novos módulos 5G para impulsionar a comercialização de 5G

XANGAI, 11 de Janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions (Código da ação: 603236.SS), principal fornecedora global de módulos da IoT, anunciou durante a CES 2021 que a empresa lançou três módulos novos módulos 5G New Radio (NR) Sub-6GHz, incluindo o RM500Q-AE, o RM502Q-AE e o RM505Q-AE, para impulsionar a implementação em massa de conexões inteligentes 5G em todo o mundo.

Potencializando o modem 5G comercial X55 Qualcomm® Snapdragon™, os três módulos incluem velocidade super rápida, baixa latência, tecnologia de agregação de portadora (CA, do inglês carrier agregation) aprimorada, e agora estão prontos para a amostragem para suportar uma ampla gama de aplicações de banda larga móvel aprimoradas (eMBB) e IoT, como o acesso fixo sem fio (FWA), streaming ao vivo 4K/8K, aplicativos de reunião on-line, telemedicina, transporte inteligente e IoT industrial (IIoT).

Capazes de atuar em ambos os modos, autônomo (SA) e não autônomo (NSA), os três módulos suportam a cobertura mundial de 5G NR Sub-6GHz, bandas de frequência LTE-A e WCDMA e oferecem soluções 5G confiáveis para clientes da IoT em todo o mundo. Entre os demais principais recursos dos módulos estão:

Cobrir bandas de frequência 5G globais

Taxas de dados multi-gigabit, até 5,0 Gbps

DL 4 x 4 MIMO para bandas 5G NR e LTE-A

Recursos de GNSS multi-constelação

Interfaces abundantes: USB 3.0/3.1, PCIe 3.0 e eSIM

Fator de forma M.2, compatível com módulos Quectel LTE-A Cat 6/Cat 12/Cat 16

Os três módulos também integram recursos do GNSS, com o RM505Q-AE dando suporte a sinais L1/L5 de GPS ativo para serviços de posicionamento mais precisos. Isso garante que terminais industriais, como tablet PCs robustos e computadores integrados, possam funcionar em ambientes com sinal fraco, como vales, florestas e cânions urbanos.

Atualmente, o RM502Q-AE concluiu as certificações IC/FCC/ PTCRB/GCF/RED/RCM, enquanto o RM500Q-AE e o RM505Q-AE concluíram as certificações CE/RCM. Essas aprovações obrigatórias com o firmware (FW) de lançamento global ajudam os clientes a entrar rapidamente em cada mercado local e a reduzir seu custo de desenvolvimento e certificação de dispositivos.

Leia o texto completo: https://www.quectel.com/infocenter/news/quectel-announces-new-5g-modules-to-drive-5gcommercialization.htm

Sobre a Quectel

A paixão da Quectel por um mundo mais inteligente nos leva a acelerar a inovação da IoT. Uma empresa altamente centrada no cliente, criamos módulos de celular e GNSS de alta qualidade com suporte e serviços excepcionais. Nossa crescente equipe global de mais de 2.200 profissionais, a maior no setor de módulos IoT em todo o mundo, garante que sejamos os primeiros no mercado e continuemos a estabelecer o ritmo de desenvolvimento. Listada na Bolsa de Valores de Xangai (Código da ação: 603236.SS), nossa liderança internacional é dedicada ao avanço da IoT em todo o mundo.

Para mais informações, visite o site da Quectel e nossas páginas no LinkedIn, Facebook e Twitter.

FONTE Quectel

