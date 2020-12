Quectel collabore avec Qualcomm pour apporter une connectivité intelligente aux véhicules Hongqi E-HS9

SHANGHAI, 18 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions a annoncé que la société collabore avec Qualcomm Technologies, Inc. pour soutenir la connectivité intelligente dans les véhicules Hongqi E-HS9, qui sont désormais équipés du module Quectel AG15 intégré à la solution de puces Qualcomm® 9150 Cellular Vehicle-to-Everything (C-V2X). Le nouveau Hongqi E-HS9, un véhicule utilitaire sport (SUV) électrique et intelligent de grande taille, est le premier véhicule de série commercialisé à être doté de la technologie LTE-V2X et à obtenir une validation à 100 % des avertissements d'assistance à la conduite dans de multiples scénarios de communication LTE-V2X.

De plus, le Hongqi E-HS9, récemment dévoilé par le groupe FAW pour être vendu en Chine et en Europe, utilise la navigation à l'estime et les technologies de positionnement par fusion de haute précision, soutenues par le module AG35 de Quectel, de classe automobile LTE, afin que le véhicule puisse atteindre un positionnement de haute précision inférieur au mètre. Cela permettra d'améliorer la sécurité et l'expérience de conduite des véhicules connectés et d'améliorer l'efficacité du trafic.

Également connu sous le nom de C-V2X à travers le monde, le LTE-V2X est une solution globale pour les communications V2X. Il est conçu pour améliorer la sécurité automobile, l'efficacité de la circulation et la conduite automatisée grâce à une communication directe en temps réel très performante entre les véhicules et les infrastructures routières.

Pour évaluer ses capacités de connectivité intelligente, le Hongqi E-HS9 a été testé en mode conduite autonome L3 sur plusieurs cas d'utilisation de V2X, dont : alerte de collision frontale (FCW), alerte d'angle mort / alerte de changement de voie (BSW/LCW) et alerte de collision à l'intersection (ICW). Le taux de réussite de 100 % a validé la robustesse de la technologie C-V2X.

La production des véhicules E-HS9 de Hongqi marque une étape importante dans l'utilisation commerciale mondiale du C-V2X, car elle permet de commercialiser la technologie dans un modèle courant déployé dans plusieurs régions. Quectel soutient les constructeurs automobiles dans leurs déploiements de nouveaux véhicules équipés de C-V2X en intégrant ses modules C-V2X dans la prochaine génération de véhicules. D'autres véhicules sont en cours de développement en utilisant cette technologie, ce qui démontre que le C-V2X est la norme automobile en matière de connectivité intelligente.

