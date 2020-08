Quectel et ENENSYS activent la diffusion sur le réseau LTE en ajoutant une fonctionnalité eMBMS aux récepteurs

SHANGHAI, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Quectel (603236.SS), fournisseur chef de file mondial de modules IdO, se réjouit d'annoncer aujourd'hui que ses modules et ses dongles LTE peuvent désormais être déployés en combinaison avec l'intergiciel eMBMS d' ENENSYS Technologies , l'un des principaux fournisseurs de solutions de distribution médiatique. Les modules LTE de Quectel peuvent désormais être intégrés à des périphériques pour activer des fonctionnalités de diffusion LTE utilisant la technologie d'ENENSYS.

À l'heure où les opérateurs de réseaux cherchent à se différentier de la concurrence, les eMBMS (evolved Multimedia Broadcast Multicast Services) prennent en charge une plus grande largeur de bande, améliorant ainsi l'expérience utilisateur en leur offrant davantage de canaux et un contenu multimédia plus fluide. De plus, la technologie eMBMS peut offrir des économies de coûts significatives aux fournisseurs qui distribuent un contenu à large bande passante tel que la vidéo et l'audio à de multiples utilisateurs en même temps sur les réseaux LTE.

L'intégration de CubeAgent d'ENENSYS à la gamme de modules EC25 LTE de Quectel supporte des fonctionnalités eMBMS et la solution est déjà en service.

« Nous sommes ravis de travailler avec ENENSYS pour intégrer son intergiciel CubeAgent Mobile à nos modules LTE et activer les fonctionnalités eMBMS pour les réseaux de diffusion du monde entier », a déclaré Alexander Bufalino, VP Marketing, Quectel Wireless Solutions. « La diffusion LTE est très différente des propositions mobiles de monodiffusion traditionnelles et nous sommes heureux d'ouvrir d'immenses nouvelles opportunités pour les fournisseurs de réseaux de diffusion avec les fonctionnalités intégrées qu'offrent nos modules et l'intergiciel ENENSYS. »

« La vidéo a affiché une croissance explosive sur le réseau mobile au cours des quelques dernières années », a ajouté Bartolo Scanavino, directeur du marché des télécommunications chez ENENSYS. « L'adoption d'eMBMS pour la diffusion de Live Video et pour les mises à jour de logiciel peut aider les fournisseurs de services à améliorer la qualité de l'expérience pour leurs abonnés. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour un monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation IdO. En tant qu'entreprise fortement orientée client, nous créons des modules cellulaires et GNSS de qualité supérieure appuyés par un support et des services exceptionnels. Grâce à notre équipe mondiale croissante de 1800 professionnels, la plus grande dans le secteur des modules IdO à l'échelle mondiale, nous sommes les premiers sur le marché et continuons de déterminer le rythme du développement. Le leadership international de la société, inscrite à la bourse de Shanghai (603236.SS), est dédié à la promotion de l'IdO à travers le monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.quectel.com , LinkedIn , Facebook et Twitter

Contact Quectel :

Contact : Ashley LIU,

Email : [email protected]

Tél : + 86-551-6586-9386x8016

Related Links

http://www.quectel.com



SOURCE Quectel