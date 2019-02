Quectel lidera el camino hacia el 5G con módulos comerciales 5G con el nuevo módem Snapdragon 5G de Qualcomm en 2019

- Quectel lidera el camino hacia el 5G con módulos comerciales 5G que incorporan el nuevo módem Snapdragon 5G de Qualcomm en 2019

Los módulos RG500Q/RG510Q y RM500Q/RM510Q 5G de Quectel están diseñados para aplicaciones de banda ancha empresarial y móvil, tales como acceso inalámbrico fijo, dispositivos con cobertura inalámbrica móvil, ordenadores siempre conectados y aplicaciones de seguridad pública y de vigilancia

SHANGHÁI, 22 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions Co. (Quectel), proveedor líder mundial de módulos para el Internet de las cosas (IoT), ha anunciado hoy sus módulos comerciales de 5G para IoT como el módem Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G y sus módulos de antena con transceptor de radiofrecuencia integrado, radiofrecuencia front-end (RFFE) y elementos de antena de Qualcomm Technologies, Inc., empresa filial de Qualcomm Incorporated. Cumpliendo con las especificaciones de la versión 15 del 3GPP y capaces de operar tanto en modo autónomo (SA) como no autónomo (NSA) de 5G, los nuevos módulos 5G RG500Q/RG510Q y RM500Q/RM510Q de Quectel han sido concebidos para aplicaciones empresariales y de banda ancha móvil, tales como acceso inalámbrico fijo, dispositivos con cobertura inalámbrica móvil y aplicaciones de seguridad pública y de vigilancia.

Diseñado en formato LGA, el módulo RG500Q admite 5G NR por debajo de 6GHz mientras que el RG510Q es compatible tanto con bandas de espectro por debajo de 6 GHz como de ondas milimétricas (mmW). Ambos módulos también son compatibles con la categoría 12 de LTE o superiores, así como con las capacidades GNSS integradas, y están dirigidos a las regiones de Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio y Norteamérica. Diseñado en formato LGA, el móduloRM500Q admite 5G NR por debajo de 6GHz mientras que el RM510Q es compatible tanto con bandas de espectro por debajo de 6 GHz como de ondas milimétricas (mmW). Ambos módulos también admiten la conectividad LTE de categoría 22 con GNSS y eSIM integrados. Los módulos RM500Q y RM510Q son ideales para dispositivos móviles desplegados a nivel mundial, incluidos ordenadores siempre conectados (ACPC), PDA industriales y puertas de enlace móviles.

Los módulos RG500Q y RM500Q 5G por debajo de 6GHz de Quectel se expondrán en el MWC19 Barcelona, en el estand 5C11 de Quectel y en el estand 3E10 de Qualcomm.

La nota de prensa completa se encuentra disponible en el sitio web de Quectel: https://www.quectel.com/infocenter/news/459.htm

Acerca de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions es proveedor líder mundial de módulos 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA (+) y GNSS. Como desarrollador profesional de tecnología IoT y proveedor de módulos celulares, Quectel puede ofrecer servicios integrales para módulos celulares IoT. Los productos de Quectel se han utilizado ampliamente en sectores IoT/M2M, entre otras cosas, para pagos inteligentes, telemática y transporte, energía inteligente, ciudades inteligentes, seguridad, puertas de enlace inalámbricas, industria, asistencia sanitaria, agricultura y monitorización del medio ambiente. Para obtener más información, visite el sitio web de Quectel, las páginas de LinkedIn, Facebook y Twitter.

Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus filiales.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

