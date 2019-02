Quectel marca el camino hacia 5G con módulos 5G comerciales que traen el nuevo módem Qualcomm Snapdragon 5G en 2019

SHANGHÁI, 21 de febrero de 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Quectel), el distribuidor líder mundial de módulos de IoT (Internet de las Cosas), anunció hoy sus módulos comerciales 5G IoT con el módem Qualcomm® Snapdragon™ X55 5G y sus módulos de antena con transceptor de radiofrecuencia (RF) integrado, Extremo Frontal de RF (RFFE) y elementos de antena de Qualcomm Technologies, Inc., una subsidiaria de Qualcomm Incorporated. En cumplimiento con las especificaciones de la Versión 15 de 3GPP y capaz de usar modos de operación 5G autónomo (SA) y no autónomo (NSA), los recién lanzados módulos 5G RG500Q/RG510Q y RM500Q/RM510Q de Quectel están diseñados para aplicaciones de banda ancha móviles y de empresas como acceso inalámbrico fijo, dispositivos móviles de conexión inalámbrica y aplicaciones de seguridad pública y vigilancia.

Diseñado en el factor de forma LGA, el RG500Q apoya 5G NR sub-6GHz mientras el RG510Q apoya las bandas de espectro sub-6 GHz y mmWave. Ambos módulos también apoyan la LTE Categoría 12 o superior y capacidades de GNSS incorporadas, y están dirigidos a las regiones Asia-Pacífico, Europa, Medio Oriente y Norteamérica. El RM500Q, diseñado en el factor de forma M.2, apoya 5G NR sub-6GHz mientras el RM510Q apoya las bandas de espectro sub-6GHz y mmWave. Ambos módulos también apoyan la conectividad de LTE Categoría 22 con GNSS y eSIM integrados. RM500Q y RM510Q son ideales para dispositivos móviles desplegados globalmente, como computadoras personales Siempre Conectadas (ACPC), Asistentes Personales Digitales (PDA) industriales y pasarelas móviles.

Los módulos sub-6GHz RG500Q y RM500Q 5G de Quectel se exhibirán en MWC19 Barcelona en la sección 5C11 de Quectel y en la sección 3E10 de Qualcomm.

El comunicado completo se puede ver en el sitio web de Quectel: https://www.quectel.com/infocenter/news/459.htm

Acerca de Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions es el proveedor líder mundial de módulos 5G, LTE, LTE-A, LPWA, GSM/GPRS, UMTS/HSPA (+) y GNSS. Como desarrollador profesional de tecnología de IoT y proveedor de módulos celulares, Quectel puede proporcionar servicios integrales para módulos celulares de IoT. Los productos de Quectel se han utilizado extensamente en campos de IoT/M2M, entre ellos pagos inteligentes, telemática y transporte, energía inteligente, ciudad inteligente, seguridad, pasarelas inalámbricas, industria, cuidado de la salud, agricultura y vigilancia del medio ambiente. Para más información, visite el sitio web de Quectel y las páginas de LinkedIn, Facebook y Twitter.

Qualcomm Snapdragon es un producto de Qualcomm Technologies, Inc. y/o sus subsidiarias.

Qualcomm y Snapdragon son marcas comerciales de Qualcomm Incorporated, registradas en los Estados Unidos y otros países.

