Quectel obtient la certification ASPICE CL2 pour ses capacités de R&D en logiciels automobiles de pointe

Développée conjointement par les principaux constructeurs automobiles européens, la norme ASPICE a été adoptée sur le marché mondial dans le but d'améliorer et d'évaluer les processus de développement de logiciels. Cette norme internationale est également adoptée par les grands constructeurs automobiles comme seuil d'entrée pour pouvoir être sélectionné comme fournisseurs.

À l'heure actuelle, le marché de l'automobile est confronté à l'une des plus grandes transformations de son histoire. Les logiciels deviennent de plus en plus importants pour rendre possibles de nouvelles fonctions sur les véhicules intelligents, tandis que les constructeurs automobiles ont une demande sans cesse croissante pour une saine gestion de la qualité des logiciels. Par conséquent, Quectel a ajusté et optimisé ses processus, ses technologies et ses outils en fonction des exigences strictes de la norme ASPICE, afin de s'assurer qu'elle fournit aux clients du secteur automobile des logiciels fiables de manière durable et standardisée.

Min Wang, directeur général du secteur automobile de Quectel, a déclaré : « Nous nous concentrons sur l'industrie des véhicules connectés depuis de nombreuses années, et nous avons accumulé une riche expérience dans divers projets de production de masse. L'obtention de la certification ASPICE constitue une autre étape importante pour nous, car non seulement elle renforce notre capacité de développement et de gestion de logiciels, mais elle fournira également un soutien robuste dans le développement de produits automobiles de pointe. Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette certification inspirera confiance à nos partenaires automobiles de renommée mondiale dans leur collaboration avec Quectel, et nous aidera certainement à élargir davantage notre présence au sein du marché mondial. »

À propos de Quectel

La passion de Quectel pour rendre le monde plus intelligent nous pousse à accélérer l'innovation de l'IoT. En tant qu'entreprise axée sur le client, nous créons des modules cellulaires et GNSS ainsi que des antennes de grande qualité, appuyés par un soutien et des services exceptionnels. Notre équipe mondiale croissante de plus de 3 000 professionnels nous aide à réduire le temps de développement et à assurer la commercialisation rapide de nos produits sur le marché. Quectel est inscrite à la Bourse de Shanghai (603236.SS) et notre leadership international est voué à l'avancement de l'IoT dans le monde entier. Pour en savoir plus : www.quectel.com, LinkedIn, Facebook et Twitter.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1679562/image_1.jpg

SOURCE Quectel