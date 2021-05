Quectel stellt neue 5G NR Module vor, um den kommerziellen Einsatz von 5G SA Geräten zu beschleunigen

SHANGHAI, 22. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions, der weltweit führende Anbieter von IoT-Modulen, hat die Veröffentlichung von zwei neuen 5G New Radio (NR)-Modulserien angekündigt, dem RG500S und dem RM500S. Basierend auf dem neuen Qualcomm 315 5G IoT Modem-RF System sind beide Module in der Lage, Kunden beim Aufbau von dedizierten 5G-Geräten für eine Vielzahl von Vertikalen zu unterstützen, darunter industrielles IoT, Einzelhandel, intelligente Energie, private 5G-Netzwerke und viele andere.

Durch die Verwendung des leistungsstarken Qualcomm 315 5G IoT-Modems unterstützen der RG500S und der RM500S die Wartung der Software über die gesamte Lebensdauer und tragen so zu langlebigen IoT-Geräten bei. Das RM500S bietet eine nahtlose Integration und ist Pin-zu-Pin-kompatibel mit Quectels LTE Cat 4 Modul EM05, Cat 6 Modul EM06, Cat 12 Modul EM12-G/EM12xR-GL, Cat 16 Modul EM160R-GL sowie dem 5G Modul RM500Q, das dem IoT-Markt wettbewerbsfähigere 5G-Lösungen bietet. Diese Funktionen werden dazu beitragen, den 5G-IoT-Markt im Industrie- und Verbraucher-IoT-Segment mit Anwendungsfällen in den Bereichen Robotik, Automatisierung, intelligente Fertigung, Energieverteilung, Präzisionslandwirtschaft, Bauwesen und Bergbau zu beschleunigen.

Die RG500S- und RM500S-Module unterstützen 5G NR Sub-6GHz-Bänder im Stand-Alone-Modus (SA) und bieten Abwärtskompatibilität mit LTE-Netzen. Mit dem Network Slicing im SA-Modus sind die beiden Module in der Lage, eine End-to-End-Verkehrsisolierung für kritischen Datenverkehr, garantierte Datenraten und Bandbreiten sowie eine geringere Latenz als im Non-Standalone-Modus (NSA) zu bieten, was die Anforderungen an Ultra-Zuverlässigkeit und SLAs (Service Level Agreement) typischer Industrie- und Unternehmensszenarien erfüllt.

Die beiden Module sind mit reichhaltigen Schnittstellen ausgestattet und verfügen über High-Speed-USB 3.0/3.1, PCIe 3.0, U(SIM), RGMII und mehr. Zusätzlich ist in den RG500S und RM500S ein GNSS-Empfänger mit mehreren Konstellationen integriert, der das Produktdesign vereinfacht und dem Anwender genaue Positionierungsdienste bietet.

Lesen Sie den vollständigen Text: https://www.quectel.com/news-and-pr/quectel-unveils-new-5g-nr-modules-to-accelerate-commercial-use-of-5g-sa-devices/

Informationen zu Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns an, IoT-Innovationen zu beschleunigen. Als äußerst kundenorientiertes Unternehmen entwickeln wir hervorragende Mobilfunk- und GNSS-Module und Antennen, die durch hervorragenden Support und Service unterstützt werden. Unser wachsendes globales Team von über 3.000 Fachleuten, das größte in der IoT-Modulbranche weltweit, stellt sicher, dass wir als erstes auf dem Markt sind und weiterhin das Entwicklungstempo vorgeben. Das Unternehmen ist an der Shanghai Stock Exchange (603236.SS) notiert und hat sich zum Ziel gesetzt, IoT weltweit voranzutreiben.

Für weitere Informationen: www.quectel.com, LinkedIn, Facebook und Twitter.

Kontakt: Ashley Liu, +86-551-6586-9386x8016, [email protected]

Related Links

http://www.quectel.com



SOURCE Quectel