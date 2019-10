Queensgate Investments achève l'acquisition de Freehand Hotels pour près de 400 millions USD (330 millions GBP)

Generator, une société appartenant à Queensgate, gérera les Freehand Hotels et conservera l'identité distincte des marques Freehand et Generator.

Queensgate Investments a acquis Generator en 2017. Sous la propriété de Queensgate, Generator a multiplié par deux l'EBITDA, mis en œuvre un vaste programme d'investissements destiné au développement immobilier afin d'élever les actifs à la norme hôtelière 4 étoiles, a développé de nouveaux actifs à Madrid et à Miami, et a acquis le Courtyard Marriott dans le quartier Dupont Circle de Washington DC pour le convertir en un hôtel Generator.

Puneet Kanuga, Investment Director, Queensgate Investments, a déclaré : « L'acquisition de Freehand est d'une importance stratégique pour Generator, et le portefeuille combiné représente l'une des plus grandes plateformes d'hôtellerie lifestyle avec des actifs riches à l'échelle mondiale soit 19 hôtels dans 17 villes carrefours. Il existe à l'heure actuelle des facteurs significatifs poussant à accroître la présence de Freehand et de Generator à travers le Royaume-Uni et l'Europe, avec des opportunités actuellement évaluées à Londres, Édimbourg, Milan, Amsterdam et d'autres villes carrefours européennes. »

Note à l'intention des rédacteurs :

Queensgate Investments conseille et gère des actifs d'environ 3 milliards GBP par l'intermédiaire de la gamme de fonds de Queensgate Investments. Queensgate est un partenariat entre la famille Kow, Alvarium Investments et Peterson Group. Queensgate se différencie par son approche flexible, souple et non institutionnelle pour générer des rendements ajustés au risque plus élevés.

Parmi les principaux investissements, il convient de citer :

l Grange : en 2019, QI a acquis un portefeuille de 4 Grange Hotels auprès des actionnaires fondateurs. Le portefeuille Grange comprend 4 hôtels avec un parc immobilier de 86 400 m² au centre de Londres.

l Forum : en 2015, QI a racheté à Apollo le Kensington Forum Hotel composé de 906 chambres, le cinquième plus grand hôtel du Royaume-Uni. En 2019, QI a récemment obtenu un permis de construire pour réaménager cet actif en un hôtel et appartements avec services d'un milliard GBP.

l Generator : en 2017, QI a acquis Generator auprès de Patron Capital. Generator possède 15 actifs majoritairement détenus en pleine priopriété. Generator cible le secteur en pleine croissance de la clientèle de la génération Y, en se concentrant sur les meilleures adresses des capitales, les intérieurs design et les espaces sociaux communs attrayants.

l LEO : en 2013, QI a acquis les bureaux exécutifs de Londres auprès de Morgan Stanley, une entreprise de services 5 étoiles, avec 38 actifs d'une surface de 85 400 m² à Belgravia, Mayfair, Midtown et la City.

l Meridian : en 2015, QI a terminé la construction d'un InterContinental Hotel 5 étoiles de 488 chambres, le plus grand centre de conférence connecté d'Europe, 100 résidences privées et 40 appartements avec services hôteliers à l'O2 Arena.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1009744/Freehand_Hotel_LA.jpg

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Queensgate

Melissa Carver / Gordon Cole-Schmidt

The Communication Group

Tél. : +44(0)20-7630-1411

E-mail : queensgate@thecommunicationgroup.co.uk

SOURCE Queensgate Investments