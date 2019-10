Quelles seront les compétences nécessaires pour faire face aux menaces à la cybersécurité de demain ?

L'évènement d'apprentissage #CyberThursday de Stockholm : 7 novembre 2019 – Merci de confirmer votre présence

HERNDON, Virginie, 25 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Learning Tree International organise le 7 novembre 2019, dans ses bureaux de Stockholm, en Suède, un évènement pour lequel il est impératif de confirmer la présence. Cette journée servira à discuter des compétences dont la main-d'œuvre d'aujourd'hui a besoin pour se défendre contre les cyber-menaces de demain. Les participants seront également initiés à un ensemble évolutif de produits et de services destinés à aider les entreprises dans leurs efforts de transformation par le biais de la progression de leurs effectifs.

« Alors que 23 % des responsables informatiques déclarent que le manque de compétences de la main-d'œuvre constitue une menace plus sérieuse pour la cybersécurité que les contraintes budgétaires[1], le moment est vraiment venu de parler franchement et en profondeur du manque de compétences en cybersécurité et de ce que les entreprises peuvent faire pour y remédier », a déclaré Richard A. Spires, PDG de Learning Tree et ancien directeur des systèmes d'information du Département de la Sécurité intérieure des États-Unis. M. Spires participera à l'évènement « Stockholm Cyber Learning » où il débattra de la nécessité d'examiner les risques en matière de cybersécurité sous toutes les facettes et exposera le parcours d'apprentissage sur la cybersécurité qui s'inscrit dans le cadre de cybersécurité du partenariat NICE ( National Initiative for Cybersecurity Education) .

Sujets à l'ordre du jour et représentants emblématiques du secteur :

Quelles seront les compétences nécessaires pour atténuer les cyber-menaces de demain ?

Pal Sehmi, expert en sécurité de l'information du cadre de cybersécurité du partenariat NICE

Certifications en matière de cybersécurité d 'EC-Council (Conseil international de consultants en commerce électronique), de l'organisme (ISC) 2 et de CompTIA

Richard A. Spires exposera les parcours d'apprentissage fondés sur les rôles, qui s'inscrivent dans le cadre du NICE

Sera effectuée une démonstration de la plate-forme de gestion de Learning Tree, qui offre tout un cycle de vie de l'environnement d'apprentissage répondant aux besoins des particuliers et des entreprises

Un cocktail et une rencontre pour tisser des réseaux auront lieu après les présentations

Veuillez confirmer votre présence à cet évènement gratuit à l'adresse : www.LearningTree.se/7Nov

L'évènement sera également retransmis en direct sur la page Facebook de Learning Tree .

À propos de Learning Tree International

Learning Tree International est un partenaire mondial de confiance qui offre une formation et des certifications informatiques essentielles aux organisations, ainsi que les compétences en communication et en pensée critique nécessaires au déploiement et à la mise en œuvre efficaces d'initiatives majeures en informatique. Alors que plus de 2,5 millions de professionnels de l'informatique et des affaires dans le monde entier ont pu améliorer leurs compétences grâce à la vaste bibliothèque de contenus propriétaires et partenaires de Learning Tree, l'écosystème Learning Tree reflète la manière dont l'apprentissage se fait aujourd'hui et produit plus d'effets que l'apprentissage en ligne ou l'apprentissage en classe seul. Les solutions qui transforment le commerce et les activités ont évolué, passant d'une collaboration avec les clients à des initiatives d'amélioration des processus à grande échelle.

Pour en savoir plus, veuillez appeler le 1-888-THE-TREE (843-8733) ou visiter LearningTree.se/Evolve

Contacts avec les médias :

Staffan Windrup

Directeur général, Suède

Learning Tree International

+46(0)8-506 668 01

Staffan_Windrup@LearningTree.se

Tricia Sacchetti

Vice-présidente du marketing mondial

Learning Tree International

+1 703 925 5552

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com

Mise en garde contre les énoncés prospectifs

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques constituent des énoncés prospectifs fondés sur les attentes et les opinions actuelles de la direction à propos des futurs projets de Learning Tree et de leurs possibles effets sur l'entreprise. Ces énoncés comportent des incertitudes et des risques inhérents, dont bon nombre sont difficiles à prévoir et échappent généralement au contrôle de Learning Tree. Rien ne garantit que les futurs développements de Learning Tree seront les mêmes que ceux prévus. Learning Tree met le lecteur en garde contre le fait qu'un certain nombre de facteurs pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, implicites ou prévus dans les énoncés prospectifs. Learning Tree décline toute obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué afin de refléter des évènements futurs, une évolution ou un changement de situation.

[1] https://www.securitysales.com/research/tech-skills-gap-cybersecurity/

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/893689/Learning_Tree_horizontal_Logo.jpg

Related Links

https://www.learningtree.se



SOURCE Learning Tree International