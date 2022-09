Quelque chose de sorcier se trame en Ecosse

VisitScotland lance un nouveau circuit touristique consacré aux sorcières et invite ses visiteurs à découvrir de mystérieuses légendes et lieux magiques à travers le pays.

ÉDIMBOURG, Écosse, 30 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La sorcellerie a toujours occupé une place importante dans les histoires et le folklore écossais : des légendes anciennes aux films et séries télévisées les plus populaires. Aujourd'hui, les histoires de sorcellerie en Écosse sont mises à l'honneur pendant l'Année des histoires 2022 avec un nouveau circuit consacré à la sorcellerie, créé par VisitScotland, qui met en évidence 15 lieux à travers le pays que les visiteurs peuvent explorer toute l'année.

Scotland’s new Witch Trail, showcased at Abbotsford House in the Scottish Borders La route des sorcières écossaise

Alors qu'Halloween approche à grands pas, il n'y a pas de meilleur moment pour se plonger dans les riches histoires qui entourent les sorcières Ecossaises. En explorant les lieux et attractions du Witch trail, les visiteurs découvriront l'univers de la sorcellerie mais aussi l'amour de la nature et les interprétations modernes des traditions.

Parmi les expériences figurant sur la carte, on trouve :

Abbotsford : La demeure du XIXe siècle, Abbotsford, possède l'une des plus rares collections de livres sur la sorcellerie au monde. Les visiteurs de l'étonnante bibliothèque de Sir Walter Scott peuvent encore y découvrir aujourd'hui son précieux "coin des sorcières".

La demeure du XIXe siècle, Abbotsford, possède l'une des plus rares collections de livres sur la sorcellerie au monde. Les visiteurs de l'étonnante bibliothèque de Sir peuvent encore y découvrir aujourd'hui son précieux "coin des sorcières". Strathspey Storywalks : Les visiteurs peuvent se promener dans les bois et sur les sentiers du magnifique parc national des Cairngorms avec les Strathspey Storywalks. La guide, Sarah, aide les visiteurs à honorer la mémoire des sorcières en écoutant les voix silencieuses qui résonnent à travers les paysages.

Les visiteurs peuvent se promener dans les bois et sur les sentiers du magnifique parc national des Cairngorms avec les Strathspey Storywalks. La guide, Sarah, aide les visiteurs à honorer la mémoire des sorcières en écoutant les voix silencieuses qui résonnent à travers les paysages. East Neuk Seaweed : Les algues occupent une place importante dans la tradition de guérison en Écosse et étaient autrefois utilisées par les femmes et les guérisseurs. East Neuk Seaweed propose divers ateliers sur les sites de la côte de Fife et présentent les propriétés curatives et la valeur nutritionnelle de ce légume marin.

Les algues occupent une place importante dans la tradition de guérison en Écosse et étaient autrefois utilisées par les femmes et les guérisseurs. East Neuk Seaweed propose divers ateliers sur les sites de la côte de Fife et présentent les propriétés curatives et la valeur nutritionnelle de ce légume marin. Glen Dye School of Wild Wellness and Bushcraft : Les visiteurs de la Glen Dye School of Wild Wellness and Bushcraft peuvent découvrir tout ce que la campagne magique de l'Aberdeenshire a à offrir et bénéficier des bienfaits de mère nature.

Pour lire le communiqué de presse complet, veuillez consulter le VisitScotland media centre: Portal | VisitScotland Media Centre

Pour télécharger des visuels, veuillez-vous inscrire sur notre Digital Media Library.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911145/Witch_Trail_Showcased.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1911167/route_des_sorcieres.jpg

SOURCE VisitScotland