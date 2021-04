Quem disse que o crime não compensa?

LAS VEGAS, 21 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Muitos gangsteres famosos podem estar enterrados no deserto ou dormindo com os peixes, mas as ferramentas dos negócios deles estão vivas, bem e disponíveis para aquisição, pelo menos no mundo digital.

Os fundadores da Las Vegas Mob Experience, proprietários da maior coleção de artefatos autênticos do crime organizado, lembranças, fotos e vídeos já reunidos, estão relançando sua experiência interativa com uma mudança adicional.

Agora, simplesmente "The Mob Experience", a empresa lançará itens exclusivos de sua extensa coleção por meio da OpenSea para compra como NFTs por um período de duas semanas com início em 22 de abril de 2021.

Os NFTs de artefatos exclusivos podem ser visualizados em https://MobExperienceNFT.com.

Os NFTs, ou tokens não fungíveis, tornaram-se a contraparte digital para todas as coisas colecionáveis. Mesmo aquelas que já tiverem sido transferidas podem ter suas inscrições criptografadas mantidas vivas no blockchain.

O lançamento inicial da The Mob Experience de 8 de seus artefatos mais preciosos em sua série de NFT incluirá itens exclusivos como:

O único exemplar de um revólver de propriedade de Siegal Bugsy ,

, O único exemplar de uma carta de 5 páginas escrita à mão por Bugsy Siegel para sua esposa sobre sua família. A carta foi escrita enquanto ele estava viajando em um avião para Las Vegas , poucos meses antes de ser assassinado em sua casa, o que é considerado o mais famoso golpe da máfia na história

para sua esposa sobre sua família. A carta foi escrita enquanto ele estava viajando em um avião para , poucos meses antes de ser assassinado em sua casa, o que é considerado o mais famoso golpe da máfia na história A medalha da liberdade de Meyer Lansky , concedida a Lansky pelo Presidente Truman em uma cerimônia secreta na Casa Branca, pela ajuda da máfia às forças aliadas para ganhar a Segunda Guerra Mundial durante a operação Husky e a operação Underworld

, concedida a Lansky pelo Presidente Truman em uma cerimônia secreta na Casa Branca, pela ajuda da máfia às forças aliadas para ganhar a Segunda Guerra Mundial durante a operação Husky e a operação Underworld O único exemplo de uma carta de 3 páginas escrita à mão por Al Capone para seu filho, dando conselhos sobre a vida e descrevendo sua vida diária na prisão, enquanto ele cumpria a sua sentença em Alcatraz,

para seu filho, dando conselhos sobre a vida e descrevendo sua vida diária na prisão, enquanto ele cumpria a sua sentença em Alcatraz, Uma carta misteriosa de um agente do FBI ao chefe da máfia, Jimmy "Blue Eyes" Alo, informando ao chefe da máfia sobre uma grande investigação, para atender os desejos do pai que estava morrendo de retribuir o favor,

Um conjunto de paletó, gravata, camisa e chapéu de Meyer Lanksy. O paletó com estampa pied-de-poule é o que combina com a de seu amigo Bugsy Siegal e o chapéu foi usado por Meyer durante o seu retorno de Israel , quando ele foi preso na sua chegada,

e o chapéu foi usado por Meyer durante o seu retorno de , quando ele foi preso na sua chegada, Os notórios socos ingleses de latão de Mickey Cohen , ligeiramente usados , e

, , e Os diários escritos à mão de Meyer Lansky .

A ideia de fazer parceria com a The Mob Experience para converter as peças mais cobiçadas de sua coleção em NFTs, foi do modelo e ator de sucesso, transformado em empreendedor e investidor de criptomoedas, Michael Evers.

Michael Evers, disse: "Nunca antes uma coleção de qualidade de museu foi vinculada ao mercado de NFTs. A oportunidade para fãs e colecionadores da máfia, bem como proprietários de NFTs, de ser o único no mundo a possuir uma peça extraordinária e única, uma peça exclusiva da história é nova e emocionante para o mercado de NFT." Michael Evers continuou: "Além disso, cada proprietário de um NFT terá a oportunidade de ter seu nome ou apelido em exibição na instalação no mundo real da The Mob Experience de Las Vegas, juntamente com o artefato físico real associado ao NFT que essa pessoa tiver adquirido."

Jay Bloom, fundador original da Las Vegas Mob Experience e atual presidente do Pegasus Group Holdings, LLC. disse: "Estamos entusiasmados com a perspectiva de levar a posse dessas peças exclusivas como NFTs para o público e disponibilizá-las para os fãs da máfia e dos NFTs em todo o mundo. Cada peça da nossa coleção de 1.500 artefatos é única com uma história exclusiva para contar, assim como também são nossas ofertas iniciais de NFT de 1 de 1."

A The Mob Experience planeja abrir sua localização física interativa em um local de Las Vegas durante o primeiro trimestre de 2022, onde os artefatos físicos por trás dos NFTs estarão em exibição.

Contato:

Carolyn Farkas

[email protected]

702-378-4877

FONTE The Mob Experience

