Quer ter um controle maior dos seus funcionários no home-office? A empresa Urmobo trouxe a solução

SÃO PAULO, 3 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- Desde que o isolamento social foi previsto no Brasil, muitas empresas decidiram adotar o método de trabalho em casa, para que os seus colaboradores não tenham que se deslocar até o escritório. No entanto, com isso vem a dúvida, será que a eficiência continua a mesma? Foi pensando nisso que a Urmobo, trouxe uma solução para gerenciar essa etapa.

O incremento se deve a um sistema completo de gerenciamento de dispositivos móveis desenvolvido pela empresa, denominado MDM– sigla em inglês para Mobile Device Management, ou seja, basta ter um celular corporativo. De forma totalmente online, a ferramenta é capaz de controlar horários de utilização e geolocalização, otimizar a entrega de aplicações, além de minimizar 20% dos custos e o tempo de inatividade. A expectativa é repetir o desempenho de junho a dezembro de 2020, mantendo a média de 40% de expansão nos próximos meses.

"Em um cenário em que o home office se apresentou como excelente alternativa para organizações de todos os portes, administrar os dispositivos móveis dessas empresas se tornou essencial, garantindo a correta utilização e a segurança da informação contidas nestes equipamentos", explica Thiago Carvalho, cofundador da Urmobo. Segundo ele, a solução vem permitindo a gestão de todos os dispositivos das empresas que atende de maneira unificada, facilitando o gerenciamento destes ativos, reduzindo o TCO e melhorando a interação entre as equipes remotas.

Outra vantagem apontada pelo cofundador são os valores da ferramenta fixados em reais, uma vez que os principais concorrentes são multinacionais, que demandam investimentos em moedas estrangeiras. "A alta do dólar acabou abrindo portas para empresas nacionais, que passaram a oferecer projetos bem mais viáveis do que companhias estrangeiras já consolidadas no mercado".

A startup iniciou suas operações em 2017. Entre seus clientes, estão empresas de todos os portes – desde pequenas até gigantes, como a Bimbo Alimentos, Biosev e Aes Tietê. "Atribuímos nosso bom momento à necessidade de proteger, monitorar e gerenciar dispositivos móveis, presentes em todos os negócios", afirma Carvalho.

Apesar da crise global ocasionada pela pandemia do covid-19, 2020 trouxe boas oportunidades para a Urmobo. A companhia registrou 40% de crescimento de janeiro a maio em relação ao mesmo período do ano passado, aumentando sua presença em verticais como logística, agropecuária, alimentos, serviços e setor sucroalcooleiro.

Durante a pandemia, a empresa oferece dois meses de licença gratuita nos contratos fixados pelo período mínimo de 12 meses. O objetivo é ajudar a aumentar a produtividade das empresas, reduzindo custos e oferecendo segurança neste momento desafiador. "Estamos felizes por oferecer tecnologia às empresas que enfrentam a crise com inovação e criatividade", finaliza o executivo.

Contato:

Caio Biacca

[email protected]

(11) 3661.3131 I (11) 97404.8088

FONTE Urmobo

Related Links

https://www.urmobo.com.br



SOURCE Urmobo