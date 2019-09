QuEST ernennt John Raveret zum Berater, um Wachstumskurs des Unternehmens zu unterstützen

Raveret kann auf mehr als zwanzig Jahre Erfahrung bei der Unternehmensentwicklung mit Schwerpunkt auf M&A (Fusionen und Übernahmen) zurückblicken. Bevor er Cordatus Advisors LLC gründete, war er globaler Leiter für Unternehmensentwicklung bei Cognizant. Dort trug er Verantwortung für sämtliche Aspekte der Unternehmensentwicklungsfunktion, einschließlich Strategie, Mittelbeschaffung, Diligenz, Verhandlungen, Integration sowie Leistungsüberwachung nach Abschluss. Raveret hat außerdem M&A-Erfahrung in Europa gesammelt und in vielen wichtigen Industriezweigen gearbeitet, darunter Biowissenschaften, Bankengeschäft, Healthcare und Kommunikation. Vor seiner Zeit bei Cognizant war er in führenden Positionen in den Abteilungen für Unternehmensentwicklung und Finanzen bei Dun & Bradstreet, IMS Health und Nielsen tätig.