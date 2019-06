QuEST Global acquiert Dakota Moon pour résoudre des problèmes d'ingénierie complexes en matière de gestion de la chaîne logistique

Cette acquisition fait partie de la vision de QuEST visant à devenir le partenaire stratégique le plus reconnu et le plus fiable des OEM et des fournisseurs de premier niveau

HENDERSON, Nevada, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société internationale de services d'ingénierie de produit et de cycle de vie, a acquis Dakota Moon Enterprises LLC, un fournisseur de services d'ingénierie et de chaîne logistique pour le secteur aérospatial basé au Nevada. Cette acquisition renforcera la capacité de QuEST Global à fournir des solutions de chaîne logistique complètes aux OEM et aux fournisseurs de premier niveau dans des industries d'ingénierie essentielles telles que l'aérospatiale et la défense, le transport (automobile et ferroviaire), l'énergie et l'industrie ainsi que l'industrie pétrolière et gazière. Avec cette acquisition QuEST Global pense pouvoir améliorer l'efficacité opérationnelle de ses clients, ce qui, en retour, les aidera à résoudre les défis complexes auxquels ils font face en termes de livraison de la chaîne logistique, de coûts et de qualité des produits.

Fondée en 1992 par Jerry Kelso et Mary Beth Bonkowski, Dakota Moon Enterprises est basée à Henderson, dans le Nevada, aux États-Unis. Au fil des années, la société s'est bâti une solide réputation sous la direction de Mary Beth, Jerry Kelso et Jim McQueeney, qui a rejoint Dakota Moon en 2016 en tant que président, en fournissant des solutions de gestion de la chaîne logistique à des leaders de l'industrie aérospatiale. Ses services et ses solutions incluent la gestion du recouvrement des fournisseurs, la gestion du développement des fournisseurs, la gestion de l'approvisionnement, la gestion des programmes et l'aide au recrutement.

Dakota Moon apporte plus de deux décennies d'expérience dans la gestion des performances de livraison de l'industrie manufacturière ainsi qu'un vaste réseau d'ingénieurs disposant de bases solides en matière de chaîne logistique. La société croit que l'existence de relations de travail durables et approfondies avec ses clients et sa capacité à étudier en profondeur les problèmes de fabrication des fournisseurs ont permis d'assurer des livraisons plus rapides et des produits de meilleure qualité pour leurs clients.

Mary Beth Bonkowski, PDG et partenaire fondatrice de Dakota Moon, a déclaré : « Nous sommes ravis de l'acquisition de Dakota Moon par QuEST Global. La combinaison de ces deux sociétés offrira de grandes opportunités à nos clients comme à nos employés. Notre capacité à fournir des solutions de chaîne logistique personnalisées et les fondements solides de QuEST Global en matière de services de chaîne logistique ainsi que son expertise en matière de convergence des innovations mécaniques, électroniques, logicielles et d'ingénierie numérique nous permettront d'offrir des solutions de chaîne logistique de premier ordre à des clients de diverses industries. Nous sommes convaincus qu'en exploitant les relations étroites des deux sociétés avec leurs clients et leurs délais d'exécution rapides, nous pourrons apporter une valeur ajoutée inégalée à nos clients. »

Ajit Prabhu , président-directeur général de QuEST Global, a déclaré : « Nous sommes constamment à la recherche de talents exceptionnels afin de fournir des solutions et des services innovants à nos clients. L'intégration de Dakota Moon à QuEST Global nous permettra de fournir des solutions d'ingénierie et de chaîne logistique complètes à nos clients. Nous sommes fermement convaincus que les investissements que nous réalisons pour améliorer nos capacités d'ingénierie ainsi que l'utilisation de technologies numériques et de solutions logicielles d'entreprise aideront nos clients à résoudre des défis d'ingénierie complexes dans leurs secteurs respectifs. En tant que partenaire de réflexion de confiance de nos clients, nous nous engageons à leur fournir des solutions d'ingénierie de bout en bout qui contribueront à redéfinir leur stratégie d'ingénierie dans une perspective de long terme. »

Les OEM et les fournisseurs de premier niveau subissent de fortes pressions en vue d'accélérer la production, car ils doivent améliorer continuellement leur chaîne logistique et leur excellence opérationnelle. Avec les capacités additionnelles de Dakota Moon, QuEST Global pense pouvoir alléger les pressions qui s'exercent sur ses clients grâce à des solutions de gestion des fournisseurs telles que le développement des fournisseurs, la gestion du recouvrement des fournisseurs, l'analyse des capacités, l'analyse des nomenclatures, l'analyse des coûts prévus et l'ingénierie de la valeur.

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global est un partenaire mondial de services d'ingénierie de produit et de cycle de vie de confiance pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz ainsi que des dispositifs médicaux. Avec une présence mondiale dans 14 pays, 65 centres de distribution mondiaux et plus de 12 000 employés, QuEST Global estime être à l'avant-garde de la convergence des innovations mécaniques, électroniques, logicielles et d'ingénierie numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer les cycles de développement de produits et d'innovation, à créer des sources de revenus alternatives, à améliorer l'expérience client et à rendre les processus de fabrication et les opérations plus efficaces.

