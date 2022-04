Quest Global célèbre ses 25 ans avec un nouveau look et un nouvel objectif

Le rafraîchissement de la marque proclame audacieusement que l'ingénierie doit saisir l'occasion unique de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir.

BENGALURU, Inde, 26 avril 2022 /PRNewswire/ -- Quest Global, l'une des sociétés de services d'ingénierie qui connaît la croissance la plus rapide au monde, a dévoilé aujourd'hui sa nouvelle raison d'être et son nouveau logo.

L'éclaboussure visuelle associant les couleurs riches et éclatantes et le nouveau design marque la déclaration de l'entreprise de 25 ans d'être et de rester le partenaire le plus fiable pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde.

Recrutant plus de 125 ingénieurs par semaine, Quest Global propose ce nouveau look, qui est l'une des nombreuses mesures prises par l'entreprise pour bâtir une marque encore plus significative pour ses clients, ses employés et ses recrues toujours plus nombreuses.

« 2022 est une année historique pour Quest Global, nous avons eu 25 ans ! » s'est exclamé le PDG de Quest Global, Ajit Prabhu. « Alors que nous célébrons cette date hautement symbolique, notre nouvelle identité reflète notre ambition et notre passion d'être une organisation centenaire. Elle reflète notre évolution au fil des ans et symbolise la façon dont nous continuons de nous efforcer d'être meilleurs pour la société, nos employés et nos clients. Nous abordons ce nouveau chapitre avec humilité et fierté, tout en continuant d'œuvrer pour un avenir meilleur. »

Un look revitalisé pour un champ traditionnel

Le nouveau logo conserve la loupe en hommage au logo original de l'entreprise en 1997 et afin de rappeler sa réputation de précision.

« Notre nouvelle image de marque permet de mieux interagir avec nos employés, nos clients et la collectivité. Nous indiquons ainsi que nous ne sommes pas seulement des fournisseurs de services, nous allons au-delà. Notre motivation est d'être le partenaire le plus fiable pour résoudre les problèmes d'ingénierie les plus difficiles du monde et d'atteindre de nouveaux sommets. Cette nouvelle identité illustre parfaitement notre passion et notre engagement, mais conserve des liens avec notre patrimoine », a déclaré Yumi Clevenger-Lee, responsable du marketing mondial chez Quest Global.

Le jaune optimiste et le violet harmonieux se combinent avec divers nouveaux éléments encodés visuellement afin de représenter une entreprise mondiale de bâtisseurs et de professionnels dévoués, au service de leurs clients, et s'investissant dans de nombreux secteurs afin de résoudre les problèmes d'ingénierie les plus difficiles partout dans le monde. Le nouveau logo incarne véritablement la conviction de Quest Global selon laquelle l'ingénierie consiste à bâtir un avenir meilleur, en résolvant les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir.

« Nous voulions nous assurer que la marque de Quest Global parvienne non seulement à se démarquer de ses nombreux concurrents noirs et bleus, mais également qu'elle soit remarquée du fait de son positionnement unique alliant un fort esprit de réalisation à une volonté indéfectible de se mettre au service des autres. Elle devait être à la fois moderne et intemporelle, pertinente mais différente, fiable mais audacieuse. Les résultats parlent d'eux-mêmes », a déclaré David Buchan, fondateur et directeur de la création chez Ocean Branding, l'agence qui a conçu le logo de Quest Global.

À propos de Quest Global

Nous sommes Quest Global. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui nous rend différents. Nous croyons que l'ingénierie est en mesure de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir. Depuis 25 ans, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde. Organisation mondiale, basée à Singapour, nous vivons et travaillons dans 17 pays, et comptons 56 centres mondiaux de prestation de services, animés par plus de 13 000 employés extraordinaires qui, chaque jour, rendent possible l'impossible.

Quest Global apporte une connaissance approfondie du secteur et une expertise numérique pour fournir dans le monde entier des services d'ingénierie produits de bout en bout. Nous allions technologies et industries et nous appuyons sur les contributions de diverses personnes et leurs domaines d'expertise afin de faciliter la résolution plus rapide des problèmes. Cette approche multidimensionnelle nous permet de résoudre les défis les plus importants et à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des soins de santé, des dispositifs médicaux, du transport ferroviaire et des semi-conducteurs.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1803442/Quest_Global_New_Logo.jpg

SOURCE Quest Global