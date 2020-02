QuEST Global consolide sa place de leader dans le rapport « Zinnov Zones sur les services de R & D pour l'ingénierie en 2019 »

- L'entreprise conserve sa place de leader général pour la cinquième année consécutive

- Elle se place pour la première fois en tant que leader dans les logiciels d'entreprise et l'électronique grand public

- Elle consolide sa place de leader dans les secteurs de l'automobile, des transports, de l'aérospatiale, de l'énergie et des services publics, ainsi que des dispositifs médicaux

- Elle est reconnue comme un acteur complet et faisant preuve de stabilité dans les domaines de l'ingénierie des plateformes et des services d'ingénierie de conception et de simulation

SINGAPOUR, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société mondiale de services d'ingénierie et de cycle de vie des produits, a renforcé sa position de leader dans le rapport « Zinnov Zones ‑ Classement des services de R & D pour l'ingénierie (ER&D) en 2019 ». Zinnov a publié ce rapport après avoir évalué plus de 35 prestataires de services d'ingénierie mondiaux dans les principaux secteurs d'activité. Les prestataires de services d'ingénierie ont été évalués à l'aune de leurs capacités de développement des produits, de leur innovation, de leurs relations avec les clients, de leurs liens avec l'écosystème, de leur capacité d'élargissement, de la portée et de la maturité de leurs services d'ingénierie et de leur spécialisation.

Dans le classement des services d'ER&D, Zinnov a reconnu les compétences en termes de leadership de QuEST Global dans les secteurs des logiciels d'entreprise, de l'automobile, de l'électronique grand public, des transports, de l'aérospatiale, de l'énergie et des services publics et des dispositifs médicaux. L'entreprise a acquis une plus grande portée dans les domaines de l'ingénierie de conception et de simulation et de l'ingénierie des plateformes, où Zinnov a placé QuEST Global dans la zone d'expansion et de stabilité. Zinnov a également placé l'entreprise dans la « zone de mise en œuvre » pour les secteurs de l'automatisation industrielle et des semi-conducteurs.

« QuEST Global est l'une des rares entreprises entièrement dédiées aux services d'ingénierie qui s'améliorent sans relâche et font des avancées significatives, d'année en année. Les investissements continus de QuEST dans des sites basés sur le territoire, son orientation stratégique sur les acquisitions et sa capacité à tirer parti de la convergence des services d'ingénierie électronique, logicielle, mécanique et numérique lui ont permis de proposer des solutions innovantes à ses clients dans plusieurs secteurs verticaux. Cela lui a donné la possibilité de conserver et de consolider sa position de leader dans le rapport Zinnov Zones ‑ Classement des services de R & D pour l'ingénierie en 2019 », a déclaré Sidhant Rastogi, associé et directeur de la pratique chez Zinnov.

S'exprimant sur cette obtention, Bob Harvey, président de QuEST Global, a déclaré : « Chez QuEST Global, nous nous efforçons sans cesse de comprendre les nouveaux besoins de nos clients et de les satisfaire en leur apportant des solutions d'ingénierie innovantes et de premier plan. Nous sommes reconnaissants à Zinnov de nous avoir octroyé cette récompense, car celle-ci reflète véritablement la façon dont nous aidons nos clients à créer leurs propres frontières en faisant progresser les schémas par lesquels les gens voyagent, vivent, travaillent et interagissent les uns avec les autres. Notre méthode intégrée de prestation locale-mondiale et notre expérience approfondie de l'ingénierie des domaines dans de nombreux secteurs d'activité nous permettent d'élaborer minutieusement des solutions à plus forte valeur ajoutée qui répondent aux besoins spécifiques de nos clients et de veiller ainsi à avoir un impact positif sur leurs activités en notre qualité de partenaire de réflexion de toute confiance ».

QuEST Global a travaillé avec les entreprises les plus reconnues au monde dans différents secteurs verticaux et les a ainsi aidées à répondre à la demande croissante de fournir une expérience d'ingénierie connectée aux clients finaux. Au fil des deux dernières décennies, l'entreprise a aidé ses clients à identifier les problèmes, à créer de manière dynamique des solutions innovantes et à rendre les produits plus sûrs et plus fiables à l'ère numérique actuelle.

À propos de Zinnov

Fondée en 2002 et basée à Bangalore, Zinnov est présente à Gurgaon (Inde), dans la Silicon Valley et à Houston. Depuis sa création, Zinnov n'a cessé de se forger une expertise approfondie dans l'ingénierie des produits et la transformation numérique. Elle aide ses clients en :

Donnant des conseils sur la recherche et la stratégie aux prestataires de services logiciels dans les domaines de l'ingénierie des produits et de la transformation numérique ;

Permettant aux entreprises de mettre au point et d'optimiser une stratégie de partenariat mondial en ingénierie pour obtenir un meilleur rendement, accroître leur innovation et leur productivité et réaliser des économies de coûts ;

Augmentant le chiffre d'affaires généré par les produits et services de la société en Inde et sur d'autres marchés émergents ;

Aidant les centres internes mondiaux des multinationales (MNC GIC) à élargir leur portée géographique.

Grâce à son équipe de professionnels chevronnés et ses équipes de recherche, Zinnov répond aux besoins des clients dans les secteurs des logiciels, des semi-conducteurs, de l'électronique grand public, de l'automobile, du stockage, des télécommunications et de la mise en réseau, de la santé, de la banque, des services financiers et des marchés de détail verticaux aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://zinnov.com

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global vise à devenir un partenaire mondial de confiance dans les services d'ingénierie et de cycle de vie des produits pour de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues au monde dans les secteurs des moteurs aéronautiques, des technologies de pointe, de l'aérospatiale et de la défense, du transport (automobile et ferroviaire), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et du gaz et des dispositifs médicaux. Présente mondialement dans 15 pays, comptant 67 centres de prestation à l'échelle du globe et des effectifs de plus de 13 000 personnes, QuEST Global est convaincue d'être à l'avant-garde de la convergence des innovations dans les domaines de la mécanique, de l'électronique, des logiciels et de l'ingénierie numérique pour concevoir des solutions au service d'un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de leurs produits et les cycles d'innovation, à créer de nouvelles sources de revenus, à améliorer l'expérience client et à renforcer l'efficacité des processus et des opérations de fabrication.

