QuEST Global dévoile un centre de services et solutions pour l'ingénierie de produits en France

Le centre vise à résoudre des problèmes complexes en ingénierie de produits dans les secteurs de l'aérospatiale et défense, des moteurs aéronautiques, du pétrole et gaz, de l'énergie et industrie

TOULOUSE, France, 20 juin 2019 /PRNewswire/ -- QuEST Global, société mondiale d'ingénierie de produits et de services de cycles de vie, a ouvert un centre d'ingénierie en France. Le nouveau centre a été inauguré par Ajit Prabhu, président-directeur général de QuEST Global et il entre dans le cadre de la vision de la Société de s'établir auprès de sa clientèle comme prestataire de services le mieux reconnu et le plus fiable pour services et solutions d'ingénierie. En permettant à ses clients de créer de nouveaux produits, d'ouvrir de nouveaux marchés et maximiser leur efficacité, le nouveau centre renforcera l'engagement de QuEST Global à résoudre certains des problèmes les plus ardus rencontrés dans la région par les fabricants d'équipement d'origine (FEO) et fournisseurs de niveau 1. Grâce à ce centre en France, QuEST Global a étendu son empreinte sur 14 pays à l'échelle du globe. La Société possède à l'heure actuelle des centres de prestation en Europe au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Roumanie, en Suède et en Italie.

Avec sa localisation à Toulouse, ce centre cherche à fournir des services et solutions d'ingénierie de produits de façon complète en faisant converger des services de conception en mécanique, électronique, logiciels et numérique destinés aux clients de la Société dans les domaines de l'aérospatiale et défense, moteurs d'aviation, pétrole et gaz, énergie et industrie. Le centre permettra à QuEST Global de présenter une gamme de services et solutions pour une clientèle stratégique comme Airbus. Ceci comprendra la fourniture de services d'ingénierie de la fabrication, la conception et l'analyse, l'analytique de données, les solutions pour schémas directeurs s'articulant autour des chaînes de blocs, de la maintenance prédictive, du moteur nFlow autour de l'intégration d'agent conversationnel ('chatbot'), ainsi que de la réalité augmentée reposant sur solution AR360.

Société novatrice mondiale avec une nuance locale, QuEST Global avec ce centre facilitera l'apport en France de son domaine mondial et de son expertise en adoptant son modèle d'entreprise locale-mondiale. La Société établira dans ce centre un laboratoire d'innovation numérique spécifiquement consacré aux secteurs de l'aérospatiale, défense et moteurs aéronautiques afin de mettre en valeur les investissements de la Société dans l'usine du futur. L'innovation dans ce laboratoire sera animée par un groupe de réflexion d'une équipe d'ingénieurs experts en conception numérique et fabrication.

QuEST Global est un partenaire d'Airbus depuis 2008 et a fourni des solutions pour concepts d'ingénierie apportant des améliorations novatrices en vue d'une productivité maximale. Leader dans la fourniture de services et solutions dans l'ingénierie de produits de la plus haute qualité, QuEST Global est un acteur mondial de confiance dans l'industrie. Les investissements faits dans la région par QuEST Global visent à relever divers défis de la nouvelle ère de l'ingénierie en France et sur d'autres marchés européens.

Bob Harvey, président de QuEST Global, a déclaré : « Au cours de ces deux dernières décennies, comme partenaire de confiance de notre clientèle, nous avons échelonné notre empreinte européenne dans une approche proactive des investissements sur les marchés locaux, lesquels nous ont aidés à nous rapprocher de nos clients. Le centre de Toulouse représente un témoignage de notre engagement profond envers nos clients stratégiques et l'économie locale où nous allons créer des possibilités d'emploi et recruter davantage de personnes au fil des années. Notre synergie unique avec nos clients, la capacité à s'étendre sur divers marchés mondiaux grâce à notre approche de prestation intégrée locale-mondiale, et l'expertise dans la convergence des technologies en mécanique, électronique, numérique et logiciels nous aident à relever les défis complexes d'ingénierie que rencontrent nos clients. »

L'équipe européenne de QuEST Global met plus de 2 300 ingénieurs au service de clients au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Espagne, en Italie, en Suède, en Norvège, en Pologne et en Roumanie, et elle se concentre sur les secteurs de l'aérospatiale et la défense, l'industrie, les transports (automobile et chemin de fer), le pétrole et le gaz, l'énergie et les appareils médicaux. La Société a poursuivi une croissance exponentielle dans la région européenne au fil des années, et ses bureaux sur l'ensemble de cette zone géographique jouent un rôle vital dans le modèle d'entreprise locale-mondiale de QuEST Global.

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 années, QuEST Global est établie dans le domaine de l'ingénierie des produits et services de cycles de vie comme partenaire mondial de confiance de nombreuses sociétés parmi les plus reconnues dans le monde des secteurs des moteurs de l'aéronautique, de la haute technologie, de l'aérospatiale et défense, des transports (automobile et chemin de fer), de l'énergie et de l'industrie, du pétrole et gaz ainsi que des appareils médicaux. Avec une présence planétaire dans 14 pays, 65 centres de prestation à l'échelle mondiale et plus de 12 000 employés, QuEST Global se considère à l'avant-garde de la convergence des innovations en ingénierie mécanique, électronique, logicielle et numérique apportant des solutions d'ingénieur pour un monde meilleur et plus sûr. La connaissance approfondie des domaines de QuEST Global et son expertise du numérique vise à aider sa clientèle à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer d'autres sources de recettes, à promouvoir l'expérience du consommateur et à rendre les processus et opérations de fabrication plus efficaces.

