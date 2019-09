QuEST Global ernennt Gregory L. Smith, ehemaliger Partner von KPMG, zum Vorstandsmitglied

Greg verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung mit Wirtschaftsprüfung, einschließlich Finanzen, Buchprüfung, Steuern und Compliance. Im Verlauf seiner Karriere hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter die des Global Lead Partner, und leitete Teams, die Audit-, Steuer- und Beratungsdienste für Warburg Pincus und seine Tochtergesellschaften sowie Walmart und andere multinationale Großkonzerne erbrachten. Darüber hinaus war er Vorstandsmitglied der Nahrungsmittelhersteller-Vereinigung (Grocery Manufacturers Association, GMA) und Enactus US sowie als Vorsitzender des Beratungsausschusses von GMA tätig.

Ajit Prabhu, Vorsitzender und CEO von QuEST Global, sagte: „Greg verfügt über unschätzbare Erfahrung und eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz damit, Unternehmen auf ihre Betriebsmodelle abzustimmen und wertvolle Wachstumsmöglichkeiten zu erkennen. Seine umfangreiche Erfahrung mit internationalen Konzernen, sein Verständnis verschiedener Märkte und sein finanzielles Fachwissen werden uns helfen, unsere Wachstumspläne schneller umzusetzen sowie für unsere Kunden weiterhin ein zuverlässiger Denkpartner zu sein."

Greg kommentierte seine Ernennung mit den Worten: „Ich habe beobachtet, wie QuEST Global im Verlauf der Jahre zum globalen Akteur im Bereich Produktentwicklungsdienste geworden ist. Das Unternehmen hat sein Portfolio auf organische sowie anorganische Weise diversifiziert und erfolgreich die Unternehmen integriert, die im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte übernommen wurden. Ich freue mich, diesem wachstumsstarken Unternehmen beitreten zu dürfen und QuEST Global zu helfen, seine Wachstumsstrategie zu verbessern, einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen und neue Resultate im Engineering-Outsourcing-Markt zu erzielen."

Informationen zu QuEST Global

Seit über 20 Jahren ist QuEST Global ein verlässlicher Partner für Produktentwicklungs- und Lebenszyklus-Dienste für viele der weltweit renommiertesten Unternehmen in den Bereichen Flugzeugmotoren, Hightech, Luftfahrt und Verteidigung, Transport (Automobil- und Schienenverkehr), Strom und Industrie, Öl und Gas und Medizinprodukte. Mit einer weltweiten Präsenz in 14 Ländern, 67 globalen Lieferzentren und über 12.000 Mitarbeitern sieht sich QuEST Global als wegweisend für die Bündelung mechanischer, elektronischer, softwarebasierter und digitaler Engineering-Innovationen in Engineering-Lösungen, die zu einer sichereren und saubereren Welt beitragen. QuEST Global möchte mit seinem tiefgreifenden Branchenwissen und digitalem Know-how seinen Kunden helfen, die Produktentwicklung und Innovationszyklen zu beschleunigen, alternative Einnahmequellen zu schaffen, die Kundenerfahrung zu verbessern sowie Fertigungsprozesse und den Betrieb effizienter zu gestalten.

